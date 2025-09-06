マッツ・ミケルセン生誕60周年祭、開催決定 ─ 日本初公開含む7作品を一挙上映

北欧の至宝マッツ・ミケルセンが2025年11月22日に60歳の誕生日を迎えることを祝して、「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」が開催されることが決定した。日本劇場初公開の貴重な作品を含む7作品を一挙に上映する。

マッツ・ミケルセンはプロのダンサーとしての約10年にわたるキャリアを持ちながら、『プッシャー』(1996)で鮮烈な映画デビューを飾って以来、ニコラス・ウィンディング・レフンやトマス・ヴィンターベアといったデンマークを代表する名だたる巨匠たちの作品に数多く出演し、『偽りなき者』(2012)で第65回カンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞。その一方で、『007/カジノ・ロワイヤル』（2006）で演じた魅惑的な悪役像で世界中に強烈な印象を残して大ブレイクを果たす。その後もハマり役となった『ハンニバル』（2013-2015）でその人気を不動のものとし、名実ともに現代デンマークを代表する俳優となった。

若き日のマッツ・ミケルセンを堪能できる『ブレイカウェイ』(2000)や『フレッシュ・デリ』(2002)、長らく未公開となっていた『メン＆チキン』(2015)といった日本初公開作だけでなく、『アダムズ・アップル』（2005）、『アフター・ウェディング』（2006）、『ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮』（2012）、そして代表作とも言うべき『偽りなき者』（2012）まで、マッツ・ミケルセンのキャリアを通じて培われた演技の真髄を劇場で堪能できる滅多にない機会となる。 “北欧の至宝”とも称される名俳優の輝き、そして圧倒的な存在感をスクリーンで体感してほしい。

予告編では、彼の演じてきた個性的なキャラクターの数々を見ることができる。若き日の不敵な役柄から円熟味を増した哀愁漂う佇まいまで、さらには衝撃の髪型で登場するマッツ・ミケルセンまで。新たな彼の魅力を堪能できる珠玉の7本を見ることができる。

上映作品

ブレイカウェイ（監督：アナス・トマス・イェンセン／2000年／109分／デンマークほか）※日本劇場初公開

本国で歴史的大ヒットを記録したデンマーク映画史上最高傑作とも言われる幻の名作

フレッシュ・デリ（監督：アナス・トマス・イェンセン／2003年／100分／デンマーク）※日本劇場初公開

日本では長らく視聴困難となっていたファン待望のハートフル・カニバリズム・ドラマ

De Grønne Slagtere

アダムズ・アップル（監督：アナス・トマス・イェンセン／2005年／94分／デンマークほか）

試練と不条理の果てに予期せぬ“奇跡”が舞い降りる予測不能なダークヒューマンドラマ

Adams Æbler

アフター・ウェディング（監督：スザンネ・ビア／2006年／120分／デンマークほか）

外国語映画賞ノミネート。ハリウッドリメイクもされた感動のヒューマンドラマ

ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮（監督：ニコライ・アーセル／2012年／137分／デンマークほか）

ベルリン国際映画祭 脚本賞＆男優賞W受賞デンマーク王室最大のスキャンダルを描いた歴史劇

偽りなき者（監督：トマス・ヴィンターベア／2012年／115分／デンマーク）

カンヌ国際映画祭 主演男優賞受賞！力強い演技が観る者の魂を揺さぶる衝撃作

メン＆チキン（監督：アナス・トマス・イェンセン／2015年／104分／デンマークほか）※日本劇場初公開

あなたの“マッツ愛”が試される?! 狂気的な怪演が光る奇想天外、クセ者たちのルーツ探しの狂想曲

Mænd og Høns

2025年11月 14日新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開。