¡Ö¥¹¥È6¡×¸ø¼°¥Áー¥à¥êー¥°Àï¡ÖSFL2025¡×Division SÂè2Àá¤ÏËÜÆü9·î5Æü18»þ40Ê¬¤è¤êÇÛ¿®
¡¡¥«¥×¥³¥ó¤Ï¡¢ÂÐÀï³ÊÆ®¥²ー¥à¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î¸ø¼°¥Áー¥à¥êー¥°Àï¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: Pro-JP 2025¡ÊSFL2025¡Ë¡×Division S Âè2Àá¤ÎÇÛ¿®¤òËÜÆü9·î5Æü18»þ40Ê¬¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¡ÖSFL¡×¤ÏDivision S¡¦Division F¤Î2¤Ä¤Î¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÁè¤¦¡Ö2¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥óÀ©¡×¤òºÎÍÑ¡£Division SÂ¦¤ÎÂè2Àá¤¬ËÜÆü¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¤ÏYouTube¡¢Twitch¤Ë¤ÆÇÛ¿®¡£º£²ó¤ÎÂÐÀï¥«ー¥É¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡ÚDivision S Âè2Àá ÂÐÀï¥«ー¥É¡Û ¡ÎMATCH1¡ÏÌ¾¸Å²°NTPOJA¡ÊAWAY¡Ë vs Victorix FAV gaming¡ÊHOME¡Ë ¡ÎMATCH2¡ÏCAG OSAKA¡ÊAWAY¡Ë vs Good 8 Squad¡ÊHOME¡Ë ¡ÎMATCH3¡ÏCrazy Raccoon¡ÊAWAY¡Ë vs Saishunkan Sol ·§ËÜ¡ÊHOME¡Ë
¢¢Twitch¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: Pro-JP 2025¡×Division S Âè2Àá¤Î»ëÄ°¥Úー¥¸¡Ú¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¥êー¥°: Pro-JP 2025¡×Division S Âè2Àá¡Û
#SF¥êー¥°- CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) September 5, 2025
Division S Âè2Àá ËÜÆü18:40～ÇÛ¿®🎉
¡ÚTEAM MATCH1¡ÛNOJ vs FAV
¡ÚTEAM MATCH2¡ÛCAG vs G8S
¡ÚTEAM MATCH3¡ÛCR vs SS·§ËÜ
⏬ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é
📺YouTubehttps://t.co/sJG4L65s9u
📺Twitchhttps://t.co/ZRIQ0zMk3o https://t.co/suOB1WLCNC pic.twitter.com/S3prpT24VJ
(C) CAPCOM