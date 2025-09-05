『太陽の末裔』出演俳優、本日（9月5日）父親が逝去…「悲しみに包まれながら弔問客を迎えている」

俳優キム・ミンソクの父親がこの世を去った。

【写真】BoAの実兄がこの世去って4年、39歳で

9月5日、所属事務所スプリングカンパニーは、本サイト提携メディア『OSEN』に「本日、キム・ミンソク俳優の父親が逝去したのは事実だ。現在キム・ミンソクは浦項（ポハン）に向かい、悲しみに包まれながら弔問客を迎えている」と明らかにした。

葬儀場は慶尚北道浦項市（キョンサブクド・ポハンシ）の浦項市民葬儀場VIP室で、出棺は7日午前8時30分、埋葬地は浦項市立火葬場とされている。

なお、キム・ミンソクは2011年にMnetのオーディション番組『スーパースターK3』に出演し、一躍有名に。その後、翌年のtvNドラマ『美男＜イケメン＞バンド〜キミに届けるピュアビート』で俳優デビューを果たした。以降も『太陽の末裔』『ドクターズ』『この人生は初めてだから』『都会の男女の恋愛法』『今日からエンジン・オン』『デリバリーマン〜幽霊専門タクシー始めました〜』『血が燃える恋愛』『Mr.プランクトン』『シャーク：ザ・ストーム』などに出演してきた。現在は、10月放送予定の新ドラマ『台風商社』撮影の真っ最中だ。