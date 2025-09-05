ベストセラーSUVのデザイン踏襲

ボルボは、今後の製品ラインの「柱」と位置付ける新型EV『EX60』は来年1月に発表する。既存のXC60に相当するミドルクラスSUVで、1回の充電での航続距離は700km以上となる見込みだ。

【画像】ボルボの人気モデルにEV版が登場【次期EX60と現行型XC60を詳しく見る】 全18枚

これまでにも何度か予告画像が公開されてきたが、今回ついにサイドシルエットを示す新画像が公開。さらに、2026年1月21日にスウェーデンのストックホルムで発表されることも明らかになった。



『EX60』の予告画像 ボルボ

EX60の生産は来年上半期、ヨーテボリにあるトルスランダ工場で開始される予定だ。

シルエットからは、ボルボのベストセラー車でもある内燃機関搭載XC60の形状をほぼそのまま踏襲していることがわかる。大型SUVのEX90と同様の「トールハンマー」デザインを採用した細長いヘッドライトも確認できる。

ボルボは、EX60が「最新の技術基盤」を採用し、「従来のボルボ車を上回る航続距離を実現する」と述べた。このことから、106kWhバッテリーで航続距離700km（WLTP）を見込むES90を凌ぐ性能となる可能性がある。

EX60が採用する技術基盤とは、高い拡張性を備えたボルボのSPA3プラットフォームである。事実上、EX90やES90を支えるプラットフォームの後継となるものだ。この新プラットフォームは、小型車から大型車まで幅広いモデルに対応できるほか、さまざまなバッテリーサイズにも対応可能だ。

EX90やES90と同様に、EX60も先進的なソフトウェアスタックを中核に設計される。これにより、購入後も無線アップデートや追加機能の導入が可能となる。

ボルボの技術責任者であるアンダース・ベル氏は、SPA3プラットフォームを「100％電気で、100％ボルボ・カーズ」と表現した。親会社である吉利グループのプラットフォームを使用するEX30との違いを強調した形だ。

EX60でもう1つ注目すべきは、ボルボとして初めてメガキャスティング技術を導入するという点だ。メガキャスティングは、車両の大きなセクションを単一パーツとして製造することができる技術で、SPA3プラットフォームのモジュール性とあわせ、コスト削減を図る。