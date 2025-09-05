「運気上がる」家族付き合いママ友から現金1000万円詐取か…占い師の女逮捕　同様手口で約70人から約20億円集めたか　福岡

「建物に水晶を埋め込み付加価値をつける」とウソの投資話を持ち掛けていた占い師の女が詐欺の疑いで逮捕されました。

田齊法子容疑者（51）は、2018年に福岡市内の52歳の知人女性から現金1000万円をだまし取った疑いが持たれています。

「建物の土台に水晶を埋め込んで風水を調整して、付加価値を付けて売却する投資枠の案件の枠が空いた。配当金が受け取れる上、元金が戻ってくる」などと話し、投資を呼び掛けていたといいます。

FNNは2025年5月、被害者の女性とその家族を取材していました。

被害女性（52）：

「あそこ（占い）に行ったらこんないいことがあった」というのをみんな言っていた。

女性によると子供の幼稚園のママ友として田齊容疑者と知り合いました。

「アメリカの大学で学んだ占星術を使ってコンサルティングをしている」などと話す田齊容疑者に、女性は無料で占いをしてもらうなどし相談に乗ってもらっていたといいます。

知り合って約2年経つと、「超一流の人は占星術とか四柱推命とか風水とか、見えないような力をふんだんに使って伸びていくもんだと。数百万円でもそっち（投資）に入れておいたら、あなたたちの運気が上がると」と話し、田齊容疑者からの投資話を女性は信じてしまいます。

その理由を、「家族付き合いだったので、まさかその人がうそをついているとは思わなかった」と被害女性の夫は話します。

更に信頼を寄せる理由となったのが、田齊容疑者の贅沢な暮らしぶりでした。

高級ブランド店では「（商品が）ぱっと出てきたらその瞬間に『これちょうだい』『これちょうだい』『これちょうだい』と。昔のマイケルジャクソンの買い方（“THIS買い”みたいな）」だと話します。

女性は最終的に1億円以上を田齊容疑者に渡したといいます。

調べに対し、田齊容疑者は「お金を受け取ったことは間違いないがうそを言ったつもりはない」と容疑を否認。

田齊容疑者は同様の手口で約70人から、合わせて20億円程度をだまし取っていたとみられていて警察は他の被害者からも話を聞き、事件の全容解明を進めています。