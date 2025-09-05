ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では、グラビアアイドルの徳江かなが、女性同士のプライベートサービス店に潜入し、その実態を探った（2021年3月15日放送）

【映像】人気キャストがグラドルに“濃厚サービス”する様子（実際の映像）

徳江が潜入したのは、女性専用のプライベートサービス店「シェアカノ」。多くのキャストが在籍しており、中には月収160万円もの大金を稼ぐ人気キャストもいるという。また、人気店のため1日に10人以上もの応募が殺到することもあるそうだ。

早速電話で問い合わせし、徳江は店舗スタッフのオススメコースを予約。待ち合わせ場所の駅へと向かった。当初は「女性に興味はないですね。怖いです」「めっちゃ緊張する」と語っていた徳江。しかしキャスト歴1年・あきらさんと合流すると、手を繋いで緊張もほぐれたのか楽しげに近くのカフェへ。その後移動し、オススメコースを堪能した。

体験終了後、徳江が客層について尋ねたところ、あきらさんは「まだ自分の趣味嗜好がよく分かっていなくて、もしかしたら女性もいけるかもしれないとか、女性とするのが初めてっていう人が多かったです」と語った。