SNIDEL BEAUTYがリニューアル！期間限定イベントや特別キット登場

SNIDEL BEAUTYが、2025年9月11日(木)にルミネ新宿2店をリニューアルオープンします。環境配慮の素材を取り入れた新しい店舗空間では、サステナブルでありながら発色や質感にこだわったアイテムを直接体験可能。さらに、リニューアルを記念して期間限定の「リップ チャーム カスタマイズイベント」や、ここでしか手に入らないスペシャルキット、豪華ノベルティなどが登場します♪

SNIDEL BEAUTYの新しい店舗体験

リニューアルしたルミネ新宿2店は、サステナブルな素材をふんだんに使用。

無鉛ミラーは環境負荷を抑えながらも肌色を美しく映し出し、人工大理石や再生アクリルを活かしたディスプレイは洗練された空間を演出します。

SNIDEL BEAUTYの「クリーンビューティ」を体感しながら、アイテムの質感や発色をじっくり試せる特別な場所に生まれ変わりました。

リニューアル記念の限定キット

リニューアルオープンを記念し、数量限定の「メイクアップ キット」（13,240円・税込）が発売されます。

キット内容：

・選べるアイデザイナー n またはフェイス スタイリスト n

・選べるルージュ クチュール またはルージュ クチュール マット

・選べるユーフォリック グロウ ブラッシュ

・SNIDEL チャーム

・オリジナル巾着ポーチL

・オリジナルアイシャドウチップ

・クレイ ピール ウォッシュ 15g

・ルミナイジング トリートメント UV 5g

※なくなり次第終了

期間限定イベントとコスメガチャ

9月11日(木)～14日(日)には「リップ チャーム カスタマイズイベント」を開催。

ルージュ クチュールやメルティング フィット バームなど対象リップを購入すると、1,760円～2,200円（税込）のチャームで自分だけの一本に♡ 会場限定チャームも登場します。

さらに、SNIDEL BEAUTY製品を1点購入ごとに参加できる「コスメガチャ」では、実物そっくりのミニチュアチャームが当たるワクワク企画も実施。

SNIDEL BEAUTYで特別な4日間を♡

SNIDEL BEAUTYルミネ新宿2店のリニューアルは、サステナブルな空間と特別な企画が融合した記念すべき瞬間です。

ここでしか手に入らない限定キットやチャーム、さらにコスメガチャなど、遊び心に満ちたイベントは必見。9月11日から14日までの4日間、あなただけの「きれい」を楽しみに訪れてみませんか？