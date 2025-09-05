俳優犬飼貴丈（31）が5日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に金曜レギュラーとして生出演。歌手hitomiがデビュー前に所属事務所で電話番のアルバイトをしていたエピソードを聞き、「僕も事務所で4年…」と同様のバイトをしていた過去を明かした。

hitomiが歌手デビュー前に時給1000円で所属事務所で電話番のアルバイトをしていた話をすると、MCハライチ澤部佑から「犬飼くんだって、電話番ね？」と投げ掛けられて「まったく同じ境遇で」と返し「ビックリしてるんです」と話した。

犬飼は「僕もバンド、音楽やっていて、音楽できると思って上京したら、俳優でとられていたんですよ」と当時の状況を説明し「”俳優だよ”って言われて…だと思ったのに、俳優もできずに4年間、電話番だったんですよ」と語った。

澤部が「電話出るのうまかったろう」とツッコミを入れると「うまかったッス。つなぐのうまかったス」と話して、hitomiを指さして「同じなので、このあと、音楽でめっちゃ売れるかもしれない」と笑いを誘っていた。ハライチ岩井勇気が「今から〜」とイジっていた。

犬飼は、2012年、第25回「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」でグランプリを受賞。徳島の高校でロックバンドを組んでいて、ギターが得意だった。17年9月、「仮面ライダービルド」でドラマ初主演。