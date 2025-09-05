お笑いコンビ、紅しょうがの稲田美紀が4日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの?」（木曜深夜0時45分）に出演。好きな異性のタイプを明かした。

番組には、レインボーの池田直人、エバースの佐々木隆史とともに「お笑い界のモテ3人衆」として出演した。

稲田は「LINEみたいなDMが来る。『おはよう』、『今日もきれいだね』、夜になったら『おやすみ』」と近況を語ると、MCの南海キャンディーズ山里亮太は「それはお付き合いしてる方でもなく？」と質問した。稲田は「じゃないです。普通の一般のおじさん。めっちゃ腹立つんですよ。『おはよう』って毎日くるの」と語った。

稲田は「だんだん、来なくなったら来なくなったで腹立つんですよ。『私先寝るけど』みたいな。今日来てないよ『おやすみ』」といら立ちも覚えたことを明かした。鈴木愛理は「ちょっと気になっちゃってる」と驚いた。稲田は「やばいんですよ私も」と自覚していることを語った。

稲田は「『俺と居ろって』みたいなDMになるんですけど『居ろって』の『居』が漢字なんですよ。これどうやねんっていう。『じゃあまたね』の『又』漢字なんですよ。だんだん10歳ずつ年齢上がってません？」と笑った。稲田は「同世代と結婚したいって言ってるんで」と婚活の条件を明かした。