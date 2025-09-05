90Ç¯Âå¡ÖÆÍÁ³¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡¢ÅÁÀâ¥Ð¥ó¥É56ºÐ¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡ÖÀäÂÐ¥â¥Æ¤ë¥ª¡¼¥é¤¬Ì¤¤À¤Ë¤¢¤ë¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª´é¡¢Á´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ë90Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢SNS¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¬¥¯¥¬¥¯¡¡¥Ö¥ë¥Ö¥ë¡×¤ÈÈÖÁÈ½Ð±éÁ°¤Ë¸ø¼°X¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢5Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¤Ý¤¤¤Ý¤¤¥È¡¼¥¯¡×¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÍ·µº¡ÖÅêÀð¶½¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆÍÁ³¡×¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡×¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖFIELD OF VIEW¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢Àõ²¬ÍºÌé(56)¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÀõ²¬¤µ¤ó¤Î²Ä°¦¤¤¤ª´é¡¢Á´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ªÃë ¤ªÃã¤Î´Ö¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¥¤¥±¥á¥ó¤À¤·¥¤¥±¥ª¥¸´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÀõ²¬¤µ¤ó¡¢ÀäÂÐ¥â¥Æ¤ë¥ª¡¼¥é¤¬Ì¤¤À¤Ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Àõ²¬¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àõ²¬¤Ï¡¢Ãæ»³¥¨¥ß¥ê¤¬½Ð±é¤·¤¿ÂçÄÍÀ½Ìô¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¡×CM¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½¶Ê¡ÖÆÍÁ³¡×(1995Ç¯)¤òÇ®¾§¡£¡Ö¥Ý¥«¥ê¥¹¥¨¥Ã¥È¤À¡×¡ÖÀ¸²Î¾§¤«¤Ã¤³ÎÉ¤¹¤®¤Æ °ÕÌ£¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡×¡Ö²Î¾§½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤¹¤®¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã²Æ¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤Ç¤¤Æ±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ö¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡FIELD OF VIEW¤Ï90Ç¯Âå¤Ë¡Ö·¯¤¬¤¤¤¿¤«¤é¡×¡ÖÆÍÁ³¡×¡ÖDAN DAN ¿´Ì¥¤«¤ì¤Æ¤¯¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÏ¢È¯¤¹¤ë¤â¡¢2002Ç¯¤Ë²ò»¶¡£12Ç¯¤Ë°ì»þÅª¤ËºÆ·ëÀ®¡¢20Ç¯¤ËºÆ»ÏÆ°¤·¤¿¡£