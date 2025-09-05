「フェイスポーチ」（各1890円）　※いずれも価格は税込み

写真拡大

　「ローリーズファーム」のインブランド「Me％」より、9月12日（金）から、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』のスペシャルコレクションが登場。「ローリーズファーム」一部店舗、「and STストア」一部店舗、公式WEBストア「and ST」、ZOZOTOWNで発売される。

【写真】かわいい！　出久と爆豪の幼少期をデザインした「トイキーチャーム」

■作品の世界観を表現

　今回登場するのは、『僕のヒーローアカデミア』の世界観を表現した雑貨アイテムなど全10型のラインナップがそろうコレクション。
　
　各キャラクターの名場面のアートを使用した「カードキーチャーム」や、作中で麗日お茶子がクリスマスプレゼントで貰ったオールマイトのねつけや、ホークスが幼少期に持っていたエンデヴァーのぬいぐるみをイメージした「ぬいぐるみのキーホルダー」など、物語の思い出が蘇るファンにはたまらないアイテムが並ぶ。

　また、幼少期の緑谷出久と爆豪勝己をカラー展開に加えた「トイキーチャーム」や緑谷出久、爆豪勝己、轟焦凍がデフォルメされたフェイスデザインがポイントのポーチなども用意。

　これらのアイテムを日常的に身に付ければ、『僕のヒーローアカデミア』をより身近に感じられるだろう。