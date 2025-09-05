¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÛÂè34²ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤È¤«¤¿¤¸¤±²Ø»Ò¡Ê¤Ê¤¹¤Ó¡Ë¡×¾¾Ê¿Äê¿®¤Î¸·¤·¤¤ÅýÀ©¤Ë¡¢ÄÕ½Å¤Ï¤¢¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¤¬¡Ä¡Ê7ÆüÊüÁ÷¤¢¤é¤¹¤¸¡Ë
ÄÕ½Å¤Ï¹ë²Ú¤Ê¶¸²Î³¨ËÜ¤òºî¤í¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤¬¡Ä
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ï7Æü¡¢Âè34²ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿»³¤È¤«¤¿¤¸¤±²Ø»Ò(¤Ê¤¹¤Ó)¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£Ï·Ãæ¼óºÂ¤Ë½¢¤¡¢¸·¤·¤¤ÅýÀ©¤òÉß¤»Ï¤á¤¿¾¾Ê¿Äê¿®(°æ¾åÍ´µ®)¤Ë¡¢ÄÕ½Å(²£ÉÍÎ®À±)¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡Ä¡£
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¡¡Ï·Ãæ¼óºÂ¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Äê¿®¤Ï¡¢¼ÁÁÇ·ðÌó¤ò·Ç¤²¡¢¸·¤·¤¤ÅýÀ©¤òÉß¤»Ï¤á¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄÕ½Å¤Ï¶¸²Î»Õ¤¿¤Á¤Ë¡¢¹ë²Ú¤Ê¶¸²Î³¨ËÜ¤òºî¤í¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿ÂçÅÄÆîÀ¦(¶ÍÃ«·òÂÀ)¤Ï¡¢É®¤òÀÞ¤ë¤ÈÀë¸À¡£ÆîÀ¦¤ÏÄê¿®¤òÈéÆù¤Ã¤¿¶¸²Î¤òÁÏºî¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½èÈ³¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÄ¾Â°Õ¼¡(ÅÏÊÕ¸¬)¤¬ºî¤Ã¤¿À¤¤Î¶õµ¤¤¬Äê¿®¤ÎÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÊÑ¤¹¤ëÃæ¡¢ÄÕ½Å¤ÏÀ¤¤ÎÎ®¤ì¤Ë¹³¤¦¤¿¤á¡¢¤¢¤ë·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢°Õ¼¡¤Î²°Éß¤òË¬¤ì¤ë¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤ »þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª àÄÕ½Åá¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯¡£ ¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÈÆæ¤ËËþ¤Á¤¿¡ÈÄË²÷¡É¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¤ÏÊüÁ÷¤«¤é1½µ´Ö¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£