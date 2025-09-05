¡Ö ÌµÍý¤¬¤¢¤ó¤À¤í¡×27ºÐ¥¢¥¤¥É¥ëÇÐÍ¥àÊÌ¿Íµéá7Ç¯Á°¤Î»Ñ¤Ë¥»¥ë¥Õ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¹¤È´¤±¤Þ¤¯¤ê¡×¡ÖÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂçÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡×¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á
¡Ö¶²¤í¤·¤¤¡Ä¡×Àå¥Ú¥í»Ñ¤¬ÏÃÂê
¡¡M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ(27)¤¬7Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÊÑËÆ¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¸¿Í¤¬±é¤¸¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¡£ ÌµÍý¤¬¤¢¤ó¤À¤í¡×¤ÈÄÖ¤ê2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£º´Ìî¤Ï2018Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡¼·ë¤Ó¡¼¡×¤Ë¤ÆÃÞÇÈ½©Çî¤ò±é¤¸¡¢3ÆüÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡¼¤á¤°¤ê¡¼¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ËOBÏÈ¤È¤·¤Æ7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥ó¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¸ý¤Ö¤ê¤Ç¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÊÑ²½¤·¤¿¼«Ê¬¤Ø¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡ÖÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂçÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¤Î¤ï¤«¤ë¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö·ëÏÀ:¤É¤Ã¤Á¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÀå¥Ú¥í¥¢¥É¥ê¥Ö¶²¤í¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¹¤È´¤±¤Þ¤¯¤ê¡×¡Ö¥¢¥ó¥Á¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¤´ËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£