山形市の幼稚園にきょう、やまがた舞子が訪れ、子どもたちとの交流を楽しみました。

「まいこさーん」

山形市の金井幼稚園を訪れたのは、やまがた舞子の３人です。

やまがた舞子が幼稚園を訪れるのは初めてで、２歳から６歳の園児１１５人を前にきらびやかな踊りを披露しました。

つづいて行われた質問タイムでは、子どもならではの質問が飛び交います。

子ども「なんで舞子さんは顔を白くしている？」

「舞子さんの顔が白い理由はきれいに見えるからです」

子ども「なんで口紅が赤い？」

「それは可愛くするためです」

その後、行われたのは花笠踊り。子どもたちはこの日のために作った花笠を手に、楽しい時間を過ごしました。

■子どもたちは

子ども「すごかった。踊るの」

子ども「おしゃれでかわいい人」

子ども「舞子さんみたいになりたい。踊るのが上手になりたい」

■やまがた舞子を目指すきっかけ

２年前に舞子デビューした「ゆめ花」さん。やまがた舞子を目指すきっかけは、高校生の時に目にした舞子の姿でした。

ゆめ花さん「私も先輩の舞子さんに憧れて入ったので私が憧れられる舞子になれて

きたのかなと思うととても嬉しい気持ちいっぱい。よりもっと山形の良い所をアピールできる舞子になれれば」

憧れていた舞子から憧れられる舞子へ…。

やまがた紅の会では、今後も老人ホームなど幅広い世代と交流をしたいとしています。