長崎スタジアムシティのベーカリーが6日、新たなコンセプトでリニューアルオープンします。

「スタジアムシティホテル長崎」のレストランで人気のカレーを詰めた “カレーパン”。

特製の明太子を使った “明太フランス” など、魅力的なパンが並びます。

長崎スタジアムシティNORTHの 1階にリニューアルオープンする「THE HOTEL BAKERY NAGASAKI Pain de Vie」。(ザ ホテルベーカリーナガサキ パン ド ヴィ―)

スポーツ観戦などの際に、限定的に販売していたホテルメードのパンを、いつでも楽しめるようになりました。

その中でもイチオシは…。

1日5食限定で提供される「幻の林檎ぱん」(税込み2000円)です。

生地に使う水分は、100％ストレートのりんごジュースのみ。

付属の自家製ホイップバターと、蜂蜜をつけて食べることがおすすめだそうです。

（栗山真乙アナウンサー）

「もっちもち。 自家製のホイップバターと蜂蜜、しっかりと林檎の味が感じられる。今まで食べたことのない味と食感で、とてもおいしい」

また ホテルの総料理長が手掛ける “クロワッサンサンド” と、コーヒーのお得なセットを楽しむこともできます。

（栗山真乙アナウンサー）

「クロワッサンがサクサクでおいしい。中のたまごサラダと野菜とハムが上品な味わいになっていて、コーヒーとの相性も抜群です」

「THE HOTEL BAKERY NAGASAKI Pain de Vie」(ザ ホテルベーカリーナガサキ パン ド ヴィ―)は、6日朝8時からオープンします。