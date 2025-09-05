◇大学ゴルフ 第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA 最終日（2025年9月5日 静岡県 グランフィールズCC＝男子7219ヤード、女子6164ヤード、いずれもパー71）

第3ラウンドは台風接近に伴うコースコンディション不良のため競技中止となり、第2ラウンドまでの成績で最終順位が確定し、団体戦は日大がアベック優勝を果たした。

男子は通算5アンダー553で、2位の東北福祉大に4打差をつけて第1回大会に続く連覇を達成した。小林大河主将（4年）が腰痛を発症し、今大会の欠場を余儀なくされた。チームは窮地に陥ったが、それで結束した。第1ラウンドは東北福祉大に2打差の2位だったが、第2ラウンドで巻き返した。

2年連続個人戦2位で団体2連覇に貢献した弟・小林翔音（2年）は「優勝できないかと思ったが、6月（全国大学対抗戦）も勝っていたので勢いに乗れた」と第2ラウンドの巻き返しに胸を張った。23年のプレ大会を含めると3連覇となった。

女子は通算3アンダー565で、カリフォルニア大ロサンゼルス校（UCLA）を1打差で振り切った。これで関東女子大学春季Aブロック対抗戦、全国女子大学対抗戦に続く優勝となった。

市村杏主将（4年）は「選手一人一人が1打1打を大切にした結果」と勝因を分析した。さらに「このチームのいいところは常に前向きということ。何打離されても、励まし合って高められる」と雰囲気の良さを強調。5打差に5校がひしめいた激戦を制した喜びを後輩たちと分かち合った。