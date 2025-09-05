±ºÏÂ¤Î¸¶¸ý¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ø¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦
¡¡J1±ºÏÂ¤Ï5Æü¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½MF¸¶¸ý¸µµ¤¡Ê34¡Ë¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£±ºÏÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö1Ç¯Á°¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢°úÂà¸å¤â²¤½£¤Ç»ØÆ³¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡±ºÏÂ¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£2014Ç¯¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤ËÅÏ¤ê¡¢¥Ø¥ë¥¿¡¢¥Ï¥Î¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤É5¥¯¥é¥Ö¤ËºßÀÒ¤·¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë±ºÏÂ¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¡¢º£µ¨¤ÏJ1¤ÇÀèÈ¯2»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£