昨年の漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」ファイナリスト、エバースの佐々木隆史（32）が4日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの?」（木曜深夜0時45分）に出演。好きな異性のタイプを明かした。

番組には、レインボーの池田直人、紅しょうがの稲田美紀とともに「お笑い界のモテ3人衆」として出演した。

佐々木は自身の恋愛について「ガンガンいきます。僕から連絡します」と積極的な一面を明かした。南海キャンディーズ山里亮太から「好きなタイプは？」と聞かれ、佐々木は「芸能人では鈴木愛理さん」と答えた。隣に座る鈴木愛理は驚き、池田は「めっちゃうれしいやん」と語った。

佐々木は「高校生くらいのときに、ピザのCMで、めっちゃかわいい女の子が出てるってなって。すっごいかわいい子が、すっごい伸びるピザ食ってたんですよ。それからずっと好きです」と語った。

山里は「今日ちょっと浮足立つみたいなところもあるの？」と聞くと、佐々木は「楽屋あいさつ来てくれたんですけど、かっこつけちゃいました。全然気にしてないみたいな感じで」と明かした。

唯一の女性ゲストの稲田は「池田くんも（鈴木愛理を）『かわいい』ってずっと言ってるやんか、今日つまらないですね。いらんやん。私いりませんやん」と声を上げ、スタジオを盛り上げた。