【お天気どうなる】週末の天気は晴れ…7日夕方以降 能登は雨に 来週は雨の降りやすい日続く見込み
吉道 さゆり キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
お願いします。あす6日・土曜日からの天気のポイントです。
小野：
6日・土曜日、7日・日曜日は、晴れ間が広がりますが、能登では7日の夕方以降、雨が降るでしょう。来週は日本海に前線が停滞し、雨の降りやすい日が続く見込みです。
6日の予想天気図です。
小野：
台風は低気圧に変わって遠ざかり、あす6日の石川県内は、日本海にある高気圧に覆われるでしょう。ただ、次の前線が大陸にあります。能登では、この前線の影響で、7日・日曜日の夕方以降、雨が降り始めるでしょう。
小野：
前線が日本海に伸びています。前線はそのまま停滞しそうです。
気象台の週間予報です。
小野：
あさって7日・日曜日は次第に雲が多くなり、能登では夕方以降、雨が降り出すでしょう。8日・月曜日からは、前線が停滞しやすく、雨の降りやすい日が続く見込みです。ただ、前線の位置の少しの違いなどで晴れマークに変わったり、逆に傘マークが大きくなったりする可能性があります。
吉道：
来週は、こまめに天気予報をチェックしたいですね。