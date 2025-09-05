吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。

小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす6日・土曜日からの天気のポイントです。

小野：

6日・土曜日、7日・日曜日は、晴れ間が広がりますが、能登では7日の夕方以降、雨が降るでしょう。来週は日本海に前線が停滞し、雨の降りやすい日が続く見込みです。



6日の予想天気図です。

小野：

台風は低気圧に変わって遠ざかり、あす6日の石川県内は、日本海にある高気圧に覆われるでしょう。ただ、次の前線が大陸にあります。能登では、この前線の影響で、7日・日曜日の夕方以降、雨が降り始めるでしょう。





8日・来週月曜日の予想天気図です。

小野：

前線が日本海に伸びています。前線はそのまま停滞しそうです。



気象台の週間予報です。

小野：

あさって7日・日曜日は次第に雲が多くなり、能登では夕方以降、雨が降り出すでしょう。8日・月曜日からは、前線が停滞しやすく、雨の降りやすい日が続く見込みです。ただ、前線の位置の少しの違いなどで晴れマークに変わったり、逆に傘マークが大きくなったりする可能性があります。



吉道：

来週は、こまめに天気予報をチェックしたいですね。