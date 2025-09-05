フリーアナウンサーの古舘伊知郎氏が５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして出演。大手食品メーカーのミツカンが「具なし冷やし中華」を紹介したところネット上で炎上したことについて私見を述べた。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでミツカンがＳＮＳで「冷やし中華なんてこれだけでも十分美味しいです」と麺に同社製「冷やし中華のつゆ」をかけただけの具材が何も乗っていない冷やし中華の画像とともにレシピを紹介したところ、主婦の反発を呼び、炎上したという記事が紹介された。

この件について聞かれた古館氏は「これねえ、ミツカンさん、途中から乗ったんじゃないかと思うんですよね」と話し出すと「これで議論百出みたいになったら盛り上がって面白いじゃないですか」と続けた。

「でも、基本的にはこういうのって本当に炎上してるのか？って、いつも思う」と言うと「本当に炎上してるものもあると思うんだけど、ほとんどの炎上ってのは助け合い運動で、それを扱って怒って、それをまた反対の意見の人が扱って怒ってって。みんなで助け合いやってる。それでビジネスになってたりするじゃないですか？ 投稿数が増えたとか」と問いかけ。

その上で「ちょっとね。あんまり炎上というのを言うからいけないような気がする」と話すと「どうだっていいよ、こんなこと。大体、中華を冷やす段階でおかしいんだから。そこから、もう間違いが始まってるんだから。どんなにおいしくても」と身も蓋もないことを口にしていた。