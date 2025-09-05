アジア株 総じて上昇、上海株や香港株は大幅反発 アジア株 総じて上昇、上海株や香港株は大幅反発

東京時間17:48現在

香港ハンセン指数 25417.98（+359.47 +1.43%）

中国上海総合指数 3812.51（+46.64 +1.24%）

台湾加権指数 24494.58（+314.73 +1.30%）

韓国総合株価指数 3205.12（+4.29 +0.13%）

豪ＡＳＸ２００指数 8871.23（+44.71 +0.51%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80835.88（+117.87 +0.15%）



５日のアジア株は総じて上昇。前日の米国株の上昇などを受けて、アジア株はおおむね買い優勢で推移した。上海株は大幅反発。前日までの大幅安に対する反動高となった。ハイテク株や素材関連株などを中心に上昇した。香港株も大幅反発。米国株や上海株の上昇を受けて、前日までの下げに対する反動高となっている。台湾株は大幅続伸。ナスダックの上昇などを受けて、ハイテク株中心に上昇を見せた。



上海総合指数は大幅反発。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、ソフトウエアメーカーの中科寒武紀科技、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、医薬品メーカーの江蘇恒瑞医薬（ジャンスー・ハンルイ・メディシン）、酒造会社の貴州茅臺酒が買われた。



香港ハンセン指数は大幅反発。再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、医薬品メーカーの中国生物製薬（シノ・バイオファーマシューティカル）、不動産会社の恒隆地産（ハンルン・プロパティーズ）、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）が買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。産金会社のノーザンスター・リソーシズ、会計システム会社のゼロ、データセンターのネクストディーシー、金融持ち株会社のＡＮＺグループ・ホールディングスが買われる一方で、病院経営のラムゼー・ヘルスケア、小売りチェーンのコールズ・グループが売られた。

