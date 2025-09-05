ユーロ圏 １０年債利回り格差 縮小、仏７７ｂｐ 伊８４ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ 2.715
フランス 3.483（+77）
イタリア 3.553（+84）
スペイン 3.291（+58）
オランダ 2.887（+17）
ギリシャ 3.385（+67）
ポルトガル 3.127（+41）
ベルギー 3.268（+55）
オーストリア 3.018（+30）
アイルランド 2.951（+24）
フィンランド 3.085（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
