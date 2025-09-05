ユーロ圏　１０年債利回り格差　縮小、仏７７ｂｐ　伊８４ｂｐ
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:14時点）（%）
ドイツ　　　　2.715
フランス　　　3.483（+77）
イタリア　　　3.553（+84）
スペイン　　　3.291（+58）
オランダ　　　2.887（+17）
ギリシャ　　　3.385（+67）
ポルトガル　　　3.127（+41）
ベルギー　　　3.268（+55）
オーストリア　3.018（+30）
アイルランド　2.951（+24）
フィンランド　3.085（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）