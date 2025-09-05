「MP330」

Edifier Japanは、臨場感あふれる高音質を360度に届けるというハイレゾ対応ワイヤレススピーカー「MP330」を発売した。直販価格は16,990円だが、9月5日15時50分に編集部が確認したところ、割引クーポン適用で13,592円で購入できる。カラーバリエーションはブラウン、ブラック、ホワイトの3色。

0.75インチのツイーター×2基と、53×93mmのミッドベースドライバー、47×109mmのパッシブラジエーターを搭載した。合計出力は40W。ツイーターは本体前後に搭載されているため、本体の後ろに回り込んでも臨場感あるサウンドを楽しめるという。96kHz/24bitのハイレゾに対応。

Bluetoothのほか、USB-C、microSD(TF)カードに対応し、状況に合わせた接続方式を選択可能。Bluetooth 6.0準拠で、コーデックはSBCをサポートする。マルチポイント接続にも対応した。

内蔵バッテリーで最大19時間の連続再生が可能。充電時間は約4～5時間。本体にはプリセットサウンドをコントロールするボタンを搭載しており、その時の気分や環境にあわせてサウンドを切り替えられる。

アプリ「Edifier ConneX」から、用意されているプリセットサウンドを本体ボタンに3つまで割り当てられるほか、5バンドイコライザーのカスタマイズも可能。

外形寸法は207×116×101mm、重さは約1.13kg。本体にハンドルを備え、軽量・コンパクトなため持ち運びやすいという。USB-C to USB-Cケーブルなどが付属する。

ブラウン

ブラック

ホワイト