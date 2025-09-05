「オリックス−日本ハム」（５日、京セラドーム大阪）

台風１５号の影響によりチーム移動の交通手段が遅延していた日本ハムの選手たちが午後６時１５分にベンチに姿をみせた。最初に伏見がベンチに登場。さっそくストレッチを始め、その後も続々と登場。スタンドで待ち続けていたファンからは拍手が起こった。試合開始は午後７時３０分になることが発表されている。

日本ハムは前日４日にロッテとＺＯＺＯマリンスタジアムでナイターを戦い、この日に移動。ところが、雨規制の影響により、現在、大幅な遅れが発生。森本外野守備走塁コーチもＸ（旧ツイッター）で激しい雨が降っている車窓からの様子を更新。静岡駅のハッシュタグとともに「これはあかーん また停車ー」とのメッセージを投稿していた。新庄監督も自身のインスタグラムにこの日のスタメン表を投稿し「新幹線が止まってまた練習できないかもだから、ストレッチは新幹線で頼むばい」と記していた。

球団によると午前１０時半に東京駅出発の新幹線が遅れ、１１時４０分に出発。午後０時３５分ごろに運転見合わせのため静岡駅に停車。午後３時に運転が再開され、静岡駅を出発し、午後５時２０分に新大阪駅に到着。京セラドームには午後６時５分に到着したという。シーズン佳境を迎えている中で悪夢の新幹線７時間移動となった。