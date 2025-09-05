バラエティ番組『相席食堂』（ABCテレビ）に、韓国の38歳スーパースターが登場！ お笑いコンビ・千鳥が「男前」と注目し、出会った女性たちをキャーキャー喜ばせるスーパースターは、実は既婚者だ。彼の妻は、美人金メダリストで「鬼嫁」らしく……!?

【TVer】韓国男前スーパースター、コワモテ男性集団へ無邪気にトンデモ発言！ 千鳥爆笑「そんなわけないやろ！」「日本のタレントは言えないからね～！」

『相席食堂』に登場したのは、金髪が目を引く韓国人タレントのカンナムだ。東京都江戸川区で生まれたカンナムは、日本とアメリカを行き来する生活を送り、2011年に韓国で歌手デビュー。瞬く間にバラエティ番組でブレイクし、当時は「韓国で最も有名な日本人」（現在は韓国人）と言われていた。

「韓国のすごいスーパースター」と自称するカンナムに、千鳥は「ホンマかぁ？」「そうなん？」と疑いのまなざし。しかし、その発言は誇張ではなかった。奈良県奈良市で街ブラロケに挑んだカンナムは、ことあるごとに韓国人観光客や店員から話しかけられ、ツーショット撮影を求められ、黄色い歓声を浴び、自身の知名度の高さを千鳥に見せつけた。

そんなカンナムは、実は既婚者。彼の妻は、元スピードスケート韓国代表で金メダリストのイ・サンファだ。サンファは、元スピードスケート日本代表で同じく金メダリスト小平奈緒の親友としても知られている。

カンナムいわく、サンファは「鬼嫁」らしい。「僕のことを担いで階段を上がれる」「140キロ（のバーベルを）持ってスクワットするから、すっげぇ怖い」とカンナムは語り、さらには、「僕のことをこう持ち上げられますからね」と、首根っこをひょいと持ち上げる仕草をしてみせ、飲食店で相席した日本人女性たちを笑わせた。

明るくてフレンドリーなカンナムは、日本人男性たちとも相席して乾杯。「やっぱり奥さん怖いですか？ なんでだろうね？」と男性たちに質問すると、「嫁さんを怖いと思っている方が嫁さんを大事にする。家庭は円満」と、人生の先輩らしい名言が返ってきた。この回答にカンナムは、「いい話～！ すごくいい話～！」と感動！ 男性たちと楽しく酒を飲んでロケを終えた。

なお、カンナムがスター性と小粋なトークテクニックを発揮したロケVTRは、『相席食堂』9月2日放送回で紹介された。同放送回では、未来のロケスターを発掘する夏の恒例企画「ロケスター発掘！青田買いSP」と題し、「逆輸入」枠のカンナム以外にも、「エプロン」枠と「住職」枠の強烈キャラクターが登場した。

【TVer】パンティーテックス超え（!?）名言爆誕の「ロケスター発掘！青田買いSP」 千鳥高得点「エプロン」枠は、1日で2億円売るあのカリスマ実演販売士！