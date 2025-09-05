¡Ö°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤¬¡Ä¡×£Ò£É£Ú£É£Î²ñ¸«¤Çºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¤¬°ÛÎã¸ÀµÚ¡¡Æ±¤¸£¹¡¦£±£´Ì¾¸Å²°¤Ç¸ø³«Îý½¬¼Â»Ü¤ò¡ÈÊØ¾è¡É¹ðÃÎ¡Ö»î¹çÁ°¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¡×
¡¡£Ò£É£Ú£É£Î¤Ï£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£º£·î£²£¸Æü¤Î¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£±¡×¡Ê°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥é¥¤µé£Ç£Ð¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ¡¢£¸·î¤ÎÁíÁªµó¤ÇÍîÁª¤·¤¿°ËÆ£Íµ¼ù¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±²óÀïÇÔÂà¤Î»³ËÜ¥¢¡¼¥»¥ó¡Ê£²£¸¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÄÉ²Ã¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£Ì£Á£Î£Ä£Í£Á£Ò£Ë£±£²¡¡£é£î¡¡£Ë£Ï£Â£Å¡×¡Ê£±£±·î£³Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦£Ç£Ì£É£Ï£Î¡¡£Á£Ò£Å£Î£Á¡¡£Ë£Ï£Â£Å¡Ë¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ¡¢Çë¸¶µþÊ¿¡Ê£²£¹¡Ë£Ö£Ó½©¸µ¶¯¿¿¡Ê£±£¹¡Ë¤Ê¤É£µ»î¹ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢ºç¸¶¿®¹Ô£Ã£Å£Ï¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤Î¤¦¤¨¤Ê¤ª¤äÁª¼ê¤¬¡Ä¡×¤ÈÅâÆÍ¤Ë¸ý¤Ë¤·¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ê²ñ¤ÎÎëÌÚË§É§¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¡Ê£Ò£É£Ú£É£Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¡Ë°æ¾åÄ¾¼ùÁª¼ê¡©¡×¤ÈÄûÀµ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡Ë¡áÂç¶¶¡á¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºç¸¶»á¤Ï¹½¤ï¤º¤Ë¡Ö£¹·î£±£´Æü¤Ë°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤¬Ì¾¸Å²°¤Î£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤¦¤Á¤ÏÌ¾¸Å²°¤Ç¡Ê£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£±¤Î¡Ë¹çÆ±¸ø³«Îý½¬¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤Î»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¡Ê£Ò£É£Ú£É£Î¤Î¡Ë¸ø³«Îý½¬¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤«¤é¡¢»î¹ç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±¤¸Æü¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢°ÛÎã¤Î¡ÈÊØ¾è¡É¤Ç¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£