防衛省は2027年度から海上自衛隊、鹿屋航空基地でアメリカ製の大型の無人機シーガーディアン2機を運用します。九州防衛局は5日、機体の配備について初めて市民に直接説明しました。



5日、開会した鹿屋市議会の9月定例会。中西市長が鹿屋基地に配備される大型無人機について言及しました。



（鹿屋市・中西市長）

「一定の理解をするが、市民が安心・安全に暮らし、地域と基地の良好な関係を維持していけるよう、防衛省、自衛隊には鹿屋基地の安全な運用や市民への丁寧な説明を求めていきます」





防衛省が対空型UAVとして導入する大型の無人機シーガーディアン。悪天候でも目標物を識別できる高性能なセンサーを備え、海上の監視能力を強化できるとしています。2027年度、2028年度にそれぞれ2基、合わせて4機を運用し、最終的には10機程度配備する計画です。5日午後、九州防衛局の職員が初めて鹿屋市民に直接説明する場が設けられました。今後のスケジュールや飛行する際の騒音などについて伝えると、市民からは23年、鹿屋基地でアメリカ軍の無人偵察機が滑走路を外れて、オーバーランしたことについて質問が上がりました。（鹿屋市民）「事故の原因は何なのか？操作ミスか、機体の異常なのか？」これに対し、九州防衛局は…（九州防衛局企画部・中辻綾太部長）「米空軍が展開させていただいたのはMQ9。我々が試験的に運用したのはMQ9B。今度、配備されるものと全く同じもの。この機種については、オーバーランは生じていない。大きな事故も当然ない。違う機種で今まで事故の実績がないもの。その点で安全性は担保されていると考えている」この他、事故があった際は速やかに情報を共有して欲しいといった声もあがりました。（九州防衛局企画部・中辻綾太部長）「我々の方で、理解が得られたかどうか判断するのは難しいが、我々ができるのは、理解が得られるよう、最大限説明すること。その点については、資料を用いて一定程度、説明したし、ご質問にも誠心誠意応えさせていただいたつもり」「九州防衛局として様々な説明責任を果たしていきたい」と話していました。