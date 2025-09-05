主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 49( 49)
12月限 100( 0)
TOPIX先物 9月限 1763( 1763)
12月限 1701( 1701)
日経225ミニ 9月限 307( 307)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 108( 108)
12月限 108( 108)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 2( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 188( 178)
12月限 69( 69)
TOPIX先物 9月限 3264( 1314)
12月限 1310( 1310)
日経225ミニ 9月限 333( 333)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1490( 548)
12月限 85( 51)
TOPIX先物 9月限 185( 167)
12月限 222( 222)
日経225ミニ 9月限 74631( 31137)
10月限 1027( 597)
11月限 26( 4)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 686( 496)
12月限 47( 25)
日経225ミニ 9月限 29529( 14891)
10月限 383( 197)
11月限 14( 2)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 45( 45)
12月限 8( 8)
日経225ミニ 9月限 3154( 3154)
10月限 33( 33)
11月限 4( 4)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 761( 761)
12月限 45( 45)
TOPIX先物 9月限 30( 30)
日経225ミニ 9月限 18403( 18403)
10月限 83( 83)
11月限 6( 6)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
