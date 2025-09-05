　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　49(　　　49)
　　　　　 　 　12月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1763(　　1763)
　　　　　 　 　12月限　　　　1701(　　1701)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 307(　　 307)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 108(　　 108)
　　　　　 　 　12月限　　　　 108(　　 108)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　 2(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 188(　　 178)
　　　　　 　 　12月限　　　　　69(　　　69)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3264(　　1314)
　　　　　 　 　12月限　　　　1310(　　1310)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 333(　　 333)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1490(　　 548)
　　　　　 　 　12月限　　　　　85(　　　51)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 185(　　 167)
　　　　　 　 　12月限　　　　 222(　　 222)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 74631(　 31137)
　　　　　 　 　10月限　　　　1027(　　 597)
　　　　　 　 　11月限　　　　　26(　　　 4)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 686(　　 496)
　　　　　 　 　12月限　　　　　47(　　　25)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 29529(　 14891)
　　　　　 　 　10月限　　　　 383(　　 197)
　　　　　 　 　11月限　　　　　14(　　　 2)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　45(　　　45)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 8(　　　 8)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3154(　　3154)
　　　　　 　 　10月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 4(　　　 4)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 761(　　 761)
　　　　　 　 　12月限　　　　　45(　　　45)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　30(　　　30)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 18403(　 18403)
　　　　　 　 　10月限　　　　　83(　　　83)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

