主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2190( 1047)
12月限 210( 210)
TOPIX先物 9月限 8201( 6965)
12月限 6018( 5718)
日経225ミニ 9月限 5289( 5217)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 475( 303)
12月限 38( 0)
TOPIX先物 9月限 1144( 1060)
12月限 490( 490)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 207( 0)
TOPIX先物 9月限 9645( 1045)
12月限 1617( 867)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1130( 748)
12月限 326( 302)
TOPIX先物 9月限 4971( 3638)
12月限 2661( 2631)
日経225ミニ 9月限 2314( 2309)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 929( 295)
TOPIX先物 9月限 3206( 1016)
12月限 1000( 1000)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2361( 1041)
12月限 149( 127)
TOPIX先物 9月限 981( 711)
12月限 292( 292)
日経225ミニ 9月限 86610( 39888)
10月限 802( 282)
11月限 63( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 709( 433)
12月限 156( 116)
日経225ミニ 9月限 47842( 23520)
10月限 435( 211)
11月限 18( 4)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 24( 24)
日経225ミニ 9月限 4501( 4501)
10月限 144( 144)
11月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 991( 991)
12月限 89( 89)
日経225ミニ 9月限 28478( 28478)
10月限 144( 144)
11月限 9( 9)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
