　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2190(　　1047)
　　　　　 　 　12月限　　　　 210(　　 210)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8201(　　6965)
　　　　　 　 　12月限　　　　6018(　　5718)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5289(　　5217)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 475(　　 303)
　　　　　 　 　12月限　　　　　38(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1144(　　1060)
　　　　　 　 　12月限　　　　 490(　　 490)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 207(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　9645(　　1045)
　　　　　 　 　12月限　　　　1617(　　 867)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1130(　　 748)
　　　　　 　 　12月限　　　　 326(　　 302)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4971(　　3638)
　　　　　 　 　12月限　　　　2661(　　2631)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2314(　　2309)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 929(　　 295)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3206(　　1016)
　　　　　 　 　12月限　　　　1000(　　1000)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2361(　　1041)
　　　　　 　 　12月限　　　　 149(　　 127)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 981(　　 711)
　　　　　 　 　12月限　　　　 292(　　 292)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 86610(　 39888)
　　　　　 　 　10月限　　　　 802(　　 282)
　　　　　 　 　11月限　　　　　63(　　　 9)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 709(　　 433)
　　　　　 　 　12月限　　　　 156(　　 116)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 47842(　 23520)
　　　　　 　 　10月限　　　　 435(　　 211)
　　　　　 　 　11月限　　　　　18(　　　 4)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　24(　　　24)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4501(　　4501)
　　　　　 　 　10月限　　　　 144(　　 144)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 991(　　 991)
　　　　　 　 　12月限　　　　　89(　　　89)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 28478(　 28478)
　　　　　 　 　10月限　　　　 144(　　 144)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 9(　　　 9)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース