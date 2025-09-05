外国証券 先物取引高情報まとめ（9月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7588( 7502)
12月限 1716( 1616)
TOPIX先物 9月限 12517( 12517)
12月限 1055( 1055)
日経225ミニ 9月限 123730( 123730)
10月限 1802( 1802)
11月限 17( 17)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3815( 3415)
12月限 625( 225)
TOPIX先物 9月限 6188( 6188)
12月限 442( 442)
日経225ミニ 9月限 58959( 58959)
10月限 822( 822)
11月限 24( 24)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 153( 0)
TOPIX先物 9月限 230( 230)
日経225ミニ 9月限 500( 500)
10月限 1( 1)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 213( 213)
12月限 55( 55)
TOPIX先物 9月限 1688( 1674)
12月限 634( 634)
日経225ミニ 9月限 3104( 3076)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 489( 489)
12月限 64( 64)
TOPIX先物 9月限 2873( 2873)
12月限 1247( 1247)
日経225ミニ 9月限 7583( 7583)
10月限 48( 48)
11月限 3( 3)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 236( 226)
12月限 98( 98)
TOPIX先物 9月限 1958( 1642)
12月限 647( 331)
日経225ミニ 9月限 604( 604)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 781( 781)
12月限 58( 58)
TOPIX先物 9月限 2047( 2047)
12月限 155( 155)
日経225ミニ 9月限 13001( 13001)
10月限 10( 10)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 496( 59)
12月限 420( 20)
TOPIX先物 9月限 528( 528)
12月限 127( 127)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 35( 0)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 1694( 456)
12月限 254( 254)
日経225ミニ 9月限 196( 196)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 118( 118)
12月限 108( 108)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2( 2)
日経225ミニ 10月限 9( 9)
11月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
