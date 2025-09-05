　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7588(　　7502)
　　　　　 　 　12月限　　　　1716(　　1616)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 12517(　 12517)
　　　　　 　 　12月限　　　　1055(　　1055)
日経225ミニ　 　 9月限　　　123730(　123730)
　　　　　 　 　10月限　　　　1802(　　1802)
　　　　　 　 　11月限　　　　　17(　　　17)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3815(　　3415)
　　　　　 　 　12月限　　　　 625(　　 225)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6188(　　6188)
　　　　　 　 　12月限　　　　 442(　　 442)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 58959(　 58959)
　　　　　 　 　10月限　　　　 822(　　 822)
　　　　　 　 　11月限　　　　　24(　　　24)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 153(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 230(　　 230)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 500(　　 500)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 1(　　　 1)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 213(　　 213)
　　　　　 　 　12月限　　　　　55(　　　55)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1688(　　1674)
　　　　　 　 　12月限　　　　 634(　　 634)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3104(　　3076)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 489(　　 489)
　　　　　 　 　12月限　　　　　64(　　　64)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2873(　　2873)
　　　　　 　 　12月限　　　　1247(　　1247)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　7583(　　7583)
　　　　　 　 　10月限　　　　　48(　　　48)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 236(　　 226)
　　　　　 　 　12月限　　　　　98(　　　98)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1958(　　1642)
　　　　　 　 　12月限　　　　 647(　　 331)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 604(　　 604)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 781(　　 781)
　　　　　 　 　12月限　　　　　58(　　　58)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2047(　　2047)
　　　　　 　 　12月限　　　　 155(　　 155)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 13001(　 13001)
　　　　　 　 　10月限　　　　　10(　　　10)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 496(　　　59)
　　　　　 　 　12月限　　　　 420(　　　20)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 528(　　 528)
　　　　　 　 　12月限　　　　 127(　　 127)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　35(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1694(　　 456)
　　　　　 　 　12月限　　　　 254(　　 254)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 196(　　 196)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 118(　　 118)
　　　　　 　 　12月限　　　　 108(　　 108)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 9(　　　 9)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース