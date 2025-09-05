外国証券 先物取引高情報まとめ（9月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 22265( 20588)
12月限 5006( 4406)
TOPIX先物 9月限 25357( 24211)
12月限 5452( 5352)
日経225ミニ 9月限 227138( 225130)
10月限 4356( 3356)
11月限 45( 45)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 17705( 15167)
12月限 2944( 2544)
TOPIX先物 9月限 29704( 27964)
12月限 10240( 10240)
日経225ミニ 9月限 144033( 142025)
10月限 4061( 3061)
11月限 173( 173)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 948( 571)
12月限 32( 32)
TOPIX先物 9月限 8641( 5453)
12月限 4601( 4601)
日経225ミニ 9月限 6746( 6746)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2715( 1729)
12月限 1125( 889)
TOPIX先物 9月限 21225( 5816)
12月限 10232( 3580)
日経225ミニ 9月限 5380( 5318)
10月限 1( 1)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4840( 3016)
12月限 1097( 473)
TOPIX先物 9月限 19064( 7060)
12月限 8981( 1855)
日経225ミニ 9月限 8755( 8755)
10月限 3033( 33)
11月限 1( 1)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3038( 1489)
12月限 1362( 506)
TOPIX先物 9月限 19300( 8472)
12月限 15477( 4737)
日経225ミニ 9月限 5064( 5001)
10月限 3000( 0)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2695( 2555)
12月限 182( 182)
TOPIX先物 9月限 6260( 5710)
12月限 1207( 1007)
日経225ミニ 9月限 22712( 22712)
10月限 68( 68)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 623( 394)
12月限 52( 0)
TOPIX先物 9月限 2045( 1919)
12月限 1851( 1751)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 424( 0)
12月限 350( 0)
TOPIX先物 9月限 4420( 1760)
12月限 2512( 912)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 266( 0)
12月限 250( 0)
TOPIX先物 9月限 1253( 0)
12月限 1253( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1000( 884)
12月限 100( 0)
TOPIX先物 9月限 1758( 1758)
12月限 1168( 1168)
日経225ミニ 10月限 16( 16)
11月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
