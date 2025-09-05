　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 22265(　 20588)
　　　　　 　 　12月限　　　　5006(　　4406)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 25357(　 24211)
　　　　　 　 　12月限　　　　5452(　　5352)
日経225ミニ　 　 9月限　　　227138(　225130)
　　　　　 　 　10月限　　　　4356(　　3356)
　　　　　 　 　11月限　　　　　45(　　　45)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 17705(　 15167)
　　　　　 　 　12月限　　　　2944(　　2544)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 29704(　 27964)
　　　　　 　 　12月限　　　 10240(　 10240)
日経225ミニ　 　 9月限　　　144033(　142025)
　　　　　 　 　10月限　　　　4061(　　3061)
　　　　　 　 　11月限　　　　 173(　　 173)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 948(　　 571)
　　　　　 　 　12月限　　　　　32(　　　32)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　8641(　　5453)
　　　　　 　 　12月限　　　　4601(　　4601)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　6746(　　6746)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2715(　　1729)
　　　　　 　 　12月限　　　　1125(　　 889)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 21225(　　5816)
　　　　　 　 　12月限　　　 10232(　　3580)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5380(　　5318)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 1(　　　 1)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4840(　　3016)
　　　　　 　 　12月限　　　　1097(　　 473)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 19064(　　7060)
　　　　　 　 　12月限　　　　8981(　　1855)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　8755(　　8755)
　　　　　 　 　10月限　　　　3033(　　　33)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3038(　　1489)
　　　　　 　 　12月限　　　　1362(　　 506)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 19300(　　8472)
　　　　　 　 　12月限　　　 15477(　　4737)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5064(　　5001)
　　　　　 　 　10月限　　　　3000(　　　 0)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2695(　　2555)
　　　　　 　 　12月限　　　　 182(　　 182)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6260(　　5710)
　　　　　 　 　12月限　　　　1207(　　1007)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 22712(　 22712)
　　　　　 　 　10月限　　　　　68(　　　68)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 623(　　 394)
　　　　　 　 　12月限　　　　　52(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2045(　　1919)
　　　　　 　 　12月限　　　　1851(　　1751)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 424(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 350(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4420(　　1760)
　　　　　 　 　12月限　　　　2512(　　 912)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 266(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　 250(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1253(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　1253(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1000(　　 884)
　　　　　 　 　12月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1758(　　1758)
　　　　　 　 　12月限　　　　1168(　　1168)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

