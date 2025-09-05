「日経225オプション」9月限プット手口情報（5日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1566( 1106)
BNPパリバ証券 374( 174)
SBI証券 429( 165)
JPモルガン証券 157( 157)
楽天証券 156( 156)
三菱UFJeスマート 67( 67)
UBS証券 164( 64)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
松井証券 55( 55)
シティグループ証券 140( 40)
野村証券 230( 30)
HSBC証券 30( 30)
東海東京証券 26( 26)
ビーオブエー証券 125( 25)
マネックス証券 13( 13)
安藤証券 10( 10)
岩井コスモ証券 10( 10)
広田証券 4( 4)
三田証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
バークレイズ証券 100( 0)
大和証券 60( 0)
◯4万2125円プット
取引高(立会内)
ソシエテジェネラル証券 143( 143)
ABNクリアリン証券 77( 77)
BNPパリバ証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 5( 5)
インタラクティブ証券 5( 5)
SBI証券 4( 2)
楽天証券 2( 2)
◯4万2250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 277( 277)
BNPパリバ証券 100( 100)
野村証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
楽天証券 13( 13)
SBI証券 21( 11)
三菱UFJeスマート 10( 10)
松井証券 5( 5)
UBS証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万2375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 114( 114)
楽天証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 3( 3)
SBI証券 4( 2)
マネックス証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万2500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 684( 564)
JPモルガン証券 117( 117)
BNPパリバ証券 80( 80)
SBI証券 226( 64)
UBS証券 155( 55)
楽天証券 53( 53)
