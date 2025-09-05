ドジャースの大谷翔平投手は5日（日本時間6日）、敵地でのオリオールズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー6年目のディーン・クレーマー投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は4打数無安打と快音なし

相手先発は、29歳の右腕クレーマー。2016年のドラフト14巡目全体431位でドジャースに入団。20年にオリオールズでメジャー昇格を果たすと、所属6年間で120試合に先発し防御率4.34、23年には初の2桁13勝を挙げた。

平均93.3マイル（約150.1キロ）のフォーシームを軸に、カットボール、シンカー、スプリット、カーブと計5球種を20％前後で投げ分ける。四球率6.2％はメジャー上位19％の少なさで、制球力は平均以上。低迷するチームの中で、菅野智之投手と並ぶチームトップの26先発、同2位の9勝と奮闘している。

大谷はクレーマーと通算5打席対戦し、4打数無安打1四球。フォーシームとカットボールで1個ずつ三振を奪われている。2年ぶりの対戦で攻略なるか。チームはナ・リーグ西地区首位を維持するも、現在3連敗中。2位のパドレスが2ゲーム差で迫る中でどのような戦いを見せるか。

■試合情報

ドジャースvs.オリオールズ

試合開始：日本時間9月6日（土）8時05分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports1