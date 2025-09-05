「日経225オプション」9月限コール手口情報（5日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 189( 189)
SBI証券 300( 138)
楽天証券 71( 71)
松井証券 56( 56)
BNPパリバ証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 21( 21)
マネックス証券 11( 11)
インタラクティブ証券 9( 9)
岩井コスモ証券 5( 5)
フィリップ証券 4( 4)
◯4万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
松井証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 6( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯4万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
SBI証券 178( 36)
楽天証券 23( 23)
松井証券 13( 13)
BNPパリバ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 23( 23)
BNPパリバ証券 4( 4)
SBI証券 5( 3)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 281( 281)
楽天証券 105( 105)
三菱UFJ証券 100( 100)
SBI証券 246( 90)
BNPパリバ証券 43( 43)
三菱UFJeスマート 27( 27)
松井証券 27( 27)
マネックス証券 14( 14)
フィリップ証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
日産証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万3375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
松井証券 19( 19)
フィリップ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 1( 1)
SBI証券 6( 0)
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 59( 59)
SBI証券 55( 29)
BNPパリバ証券 8( 8)
