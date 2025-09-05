　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万4000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 189(　 189)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 300(　 138)
楽天証券　　　　　　　　　　　　71(　　71)
松井証券　　　　　　　　　　　　56(　　56)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　30(　　30)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　21(　　21)
マネックス証券　　　　　　　　　11(　　11)
インタラクティブ証券　　　　　　 9(　　 9)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 5(　　 5)
フィリップ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)


◯4万3875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
広田証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　65(　　65)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 178(　　36)
楽天証券　　　　　　　　　　　　23(　　23)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 6(　　 6)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　23(　　23)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 281(　 281)
楽天証券　　　　　　　　　　　 105(　 105)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 100(　 100)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 246(　　90)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　43(　　43)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　27(　　27)
松井証券　　　　　　　　　　　　27(　　27)
マネックス証券　　　　　　　　　14(　　14)
フィリップ証券　　　　　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
日産証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)


◯4万3375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　28(　　28)
松井証券　　　　　　　　　　　　19(　　19)
フィリップ証券　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　 0)


◯4万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　59(　　59)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　55(　　29)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)