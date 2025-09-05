Ç®¶¸¤È¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼»æ¿áÀã¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡ÈÆ¯¤¯Âç¿Í¤Îº²¡É¨¡¡Ö»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¡×¤¬»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤ëÍýÍ³¡Ú¸½¾ì¥ì¥Ý#02¡Û
¡ÚÁ°ÊÔ¡§²ñ¼Ò°÷¤ÎÇ®¾§¤È»æ¿áÀã¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡½¿¿²Æ¤Î¡È¶¸Áû¤Î±ã¡É¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡È¿·½É¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¡É¡È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎËÜµ¤¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ö»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ¡×¤Î¸½¾ì¤ËÀøÆþ¤·¡¢¤½¤ÎÇ®¶¸¤È´¶Æ°¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¡È¤Î¤É¼«Ëý¡É¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¿Í¡¹¤Ë»É¤µ¤ë¤Î¤«¡½¤³¤Î¥Ó¥ë¤ÇÆ¯¤¯Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµ±¤¡¢Ãç´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó"³°¤Î¿Í¡È¤¿¤Á¤ò¤âÎº¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³¤ò¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î»ëÅÀ¤â¸ò¤¨¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡È¿·½É¤Î²Æ¥Õ¥§¥¹¡É¤Î°ÛÌ¾¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¡×
ÅÔÄ£¤òÊú¤¨¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¡¦À¾¿·½É¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÇËèÇ¯²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢50Ç¯¤âÂ³¤¯ÅÁÅýÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¡×¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡¢¥Ï¥¤¥³¥ó¥Æ¥¯¥¹¥È¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£¸«³Ø½é²ó¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤É®¼Ô¤Ç¤â¤¤¤«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«»Í¶ìÈ¬¶ì¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡£½ã¿è¤Ë´Ñ¤ë¤À¤±¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤µ¤é¤ËÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢X¤äYouTube¤Ê¤É³Æ¼ïSNS¤ò·¡¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼è¤êØá¤«¤ì¤¿¡ÖÀè¿Í¡×¤Î¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢³èÈ¯¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤äÅê¹Æ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡û¢£¸«¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤¤¤«¤è¤¦¤Ë¤âÌ£¤ï¤¨¤ëÂ¿½ÅÁÕÀ¤¬´Î
³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÊ¿Æü¤Î3Æü´Ö¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÍ½Áª¤«¤é·è¾¡¤Þ¤ÇÁ´Æü»²²Ã¤È¤¤¤¦ÌÔ¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡¢¾®ÁÎ(@takaku_steadygo)¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£
²Î¾§ÎÏ¤È¥Í¥¿Í×ÁÇ¤ò¹ç¤ï¤»¤â¤Ä³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¤Îglobe¡£ºÇ¸å¤Ï¥·¥ó¥»¤ÎTK¤¬±þ±ç¤Ë¤è¤ë»æ¿áÀã¤Ë¤è¤Ã¤ÆËä¤â¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë»öÂÖ¤Ë
Èà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿Í¥¾¡¼Ô¡¦¥¿¡¼¥ê¡¼²°¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡ÖÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¤¯¤À¤ê¤Ç»°°æÃ´Åö¼Ô¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥Ó¥ëÆþµï¡¦½ÐÅ¹¤Þ¤Ç·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡×¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¡¼¥ê¡¼²°¤À¡£
Âç²ñ½ªÎ»¸å¡¢¤¹¤°Å¹Æ¬¤ËÌá¤Ã¤¿Í¥¾¡¼Ô¤Î¤â¤È¤Ë¡¢½ËÊ¡¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È
¡ÖÀ¾¿·½É¥¨¥ê¥¢¤ËÊ£¿ôÅ¹ÊÞ¤¢¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼ÒÄ¹¤¬»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¤ò¹¥¤²á¤®¤Æ2019Ç¯¤Ë½ÐÅ¹¤·¤¿¥«¥ì¡¼Å¹¡¢¥¿¡¼¥ê¡¼²°¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ÒÄ¹¼«¤é½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¥ã¥²¥¢¥¹¤Î¡Ø¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¡Ù¤äÀ¶¿åæÆÂÀ¡Ø²½¾Ñ¡Ù¤Ê¤É¡¢¤¤¤¤À¼¤Ç¤¤¤¤²Î¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë²Î¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó2°ÌÆþ¾Þ¤Çº£²ó¤ÏÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¤è¤ë½Ð¾ìÉÔ²Ä(3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤È5Ç¯´Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë)¡£¤Ï¤¿¤·¤Æº£²ó¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤Ê¤ó¤È¿·Æþ¼Ò°÷¤¬°ì¿Í¤Çnobodyknows+¤Î¡Ø¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¡Ù¤ò5¿Í¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¼¿§¤Þ¤Ç°ì¿Í¤Ç´°Á´ºÆ¸½¤¹¤ë¥¹¥´µ»¤òÈäÏª¡£¼ÒÄ¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ënoboday knows(Ã¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤)¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²¼Ñî¾å¤Ç²¦ºÂ¤òÄÏ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿¼ÒÄ¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄºÅÀ¤Ë¡¢¤½¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤¤¤À¿·Æþ¼Ò°÷¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤ÎÊª¸ì¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ¾¾¢¤¬»£¤Ã¤¿±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×(¾®ÁÎ¤µ¤ó)
¾®ÁÎ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É»ý»²¤Ç1±é¼Ô¤º¤Ä¥á¥â¤ò¤È¤ë¤Û¤É¤Îµ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤ê¤è¤¦¡£½ª±é¸å¡¢¾¡Íø¼Ô¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½ñ¤´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤´¶¤¬¤Þ¤¿¡¢¥¤¥¤
Á°¾ðÊó¤Ê¤·¤Ç¤â´¶Æ°¤Ë¿Ì¤¨¤¿¼«Ê¬¤Î»ë³¦¤ÎÀè¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë±ü¿¼¤¯¹¤¬¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÎãÇ¯¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æº£Ç¯´¶¤¸¤¿ÆÃÄ§¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÌÀ³Î¤Ë¡ØÊÌ¤ì¡Ù¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¯¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤µ¤Ë¡È¥Ó¥ë¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¡É¤Ë¤è¤ë±ã¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¡£²¿Ç¯¤â¥¦¥©¥Ã¥Á¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¾®ÁÎ¤µ¤ó¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤énoteµ»ö¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
Âè47²ó¤Î´¶ÁÛnote¤Ç¤¹¡£#»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëýhttps://t.co/kDacYrTtmr- ¾®ÁÎ (@takaku_steadygo) August 12, 2025
¡û¢£¤Î¤É¼«Ëý¤ÎÎ¢¤Ë¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ÎÀº¿À¤¢¤ê¡£
¡Ö¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¡×¤Ï¡¢¸«¤ì¤Ð¤ß¤ë¤Û¤ÉÊ£¹çÅª¤ËÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¾å¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤½¤¦¤À¡£
¸½¾ì¤ò¸«¤ì¤Ð´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢°ì¤Ä¤Î¥Ó¥ëÆâ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÆ±»Î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤¬¤é¡¢È¾²°³°¶õ´Ö¤Ç¤¢¤ë¹¾ì¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö55HIROBA¡×¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö°ìÈÌ¸ø³«¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£ÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Õ¥í¥¢¤ÏÈ¾ÃÏ²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤°¤ë¤ê¤È¼è¤ê°Ï¤àÃÏ¾åÉôÊ¬¤«¤é¡¢Âç¥Û¡¼¥ë¤Î¾åÁØ¥·¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë(Î©¤Á¸«¤À¤±¤ì¤É)¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Õ¥í¥¢¤ò¤°¤ë¤ê¤È¼è¤ê°Ï¤àÃÏ¾åÉôÊ¬¡£¤ª¤½¤é¤¯¼þÊÕ¥Ó¥ë¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¿Í¡¢¼þÊÕ½»Ì±¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Ë¬¤ì¤¿¿Í¤È¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë
ÃÏ²¼1³¬¥Õ¥í¥¢¤â¹âÄãº¹¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Â¦¤«¤é¸«¤ë¤È¤µ¤Ê¤¬¤éÂç·à¾ì¤Ç¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤µ¤¾¤«¤·µ¤»ý¤Á¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬¸«³Ø¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¹±Îã¹Ô»ö¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÅöÆü¤â¸½¾ì¤ÎÉ÷·Ê¤«¤é¤è¤¯´¶¤¸¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Æâ¤ËÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ø¶¦¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¹¾ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿Àß·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ¤¬¤Ê¤·ÆÀ¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤µ¤Ê¤¬¤é¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÉ÷¾ð¤â¡£¤³¤ì¤¾60Ç¯Âå¤Î³«È¯»þ¤ËÀè¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÍýÁÛ¤¬·ë¼Â¤·¤¿²è¤À¤È¡¢¤°¤Ã¤È¤¤¿
¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤«¤é¤Î´ÑÅÀ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¥Ó¥ë¤ÎÀß·×¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎÀ¾¿·½É¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Íä¶¶¾ô¿å¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò1960Ç¯°Ê¹ß¤ËºÆ³«È¯¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£10°Ê¾å¤Î¶è²è¤ËÊ¬¤±¤Æ1968Ç¯¤Ë¡¢¾®ÅÄµÞ¡¢µþ²¦¡¢½»Í§ÉÔÆ°»º¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¡¢»°°æÉÔÆ°»º¤Î5¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¿·½É¿·ÅÔ¿´¶¨µÄ²ñ(Î¬¾ÎSSK)¡×¤¬È¯Â¡£¡Ö¤¿¤À¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¡Ö¥Ó¥ë´Ö¤ò²óÍ·¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ÊÂ¤¤ê¤Î¥Ó¥ë¤ò¤È¡¢³¹Á´ÂÎ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡×¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¤â¤½¤¦¤·¤¿µ¡±¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¾ÃÏ²¼¤Î¹¾ì¡Ö55HIROBA¡×¤òÀß¤±¤¿¡£
¤¿¤Þ¤¿¤Þ»È¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ½é¤«¤é¿Í¤¬½¸¤¤¡¢Æþ¤êº®¤¸¤ë¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡¢Ê¸²½¤ò¤Ê¤µ¤ó¤È¤¹¤ëË¤«¤Ê»×ÁÛ¤¬¤¢¤é¤«¤¸¤á¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·¤â¤½¤ÎÅö»þ¡¢¥Ó¥ëÆâ¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë·Á¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥Õ¥í¥¢¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¯¤³¤È¡¦Í»ÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¦¡£
¡û¢£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î¤¿¤á¡£ÊÑ¤ï¤é¤º¡È¹õ»Ò¡É¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë
¤Þ¤¿¡¢»°°æÉÔÆ°»ºÃ´Åö¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤ÎºÅ¤·¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÅª°Õ¼±¤ò¥Ö¥ì¤º¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£¶ÈÌ³¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÜÉ¸¿ôÃÍ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö½¸µÒ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Ó¥ë¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¤µ¤ó¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¼Â¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ì¤ÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Æ¥Ê¥ó¥È¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡ØÃíÌÜ¤ò¤µ¤ì¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤µ¤ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤º¤é¤êÊÂ¤Ö±é¼Ô¤¿¤Á¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤³¤Î¥Ó¥ë¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤À
¤³¤ì¤À¤±¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉÕ¿ï¤¹¤ëÉû¼¡Åª¸ú²Ì¤â¾¯¤·¤ÏÄÉ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÌÜÅª°Õ¼±¤Î¥Ö¥ì¤Ê¤µ¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¤ò¤â¤Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¤ÈÌ¯¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¼çÌò¤Ï¤³¤Î¥Ó¥ë¤ËÆþµï¤¹¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¤À¤«¤é¡¢ÅöÆü¤ÏÆâÉô´Ø·¸¼ÔÍÑ¤ÎÀÊ¤â¤Ê¤¤¡£´°Á´¤Ë¡È¹õ»Ò¡É¤Ç¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¿ôÇ¯¤Î¥¹¥Ñ¥ó¤ÇÃ´Åö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢°ú·Ñ¤®¤Ï±¿±Ä¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤¦¤ä¤ë¤Ù¤·¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
ºÇ¶á¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍÙ¤ì¤ë¼ã¼Ô¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È
¡ÖÀäÂÐ¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤ÎÏÃ¡£³°¤«¤é¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿¿·õ¤Ë¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£¤À¤«¤é¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤µ¤ó¤Ë·ù¤Ê»×¤¤¤µ¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤À¤±¤ÏÉ¬¤º¼é¤ë¡£¡Ä¡Ä¤½¤Î¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤¬¼«È¯Åª¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¿·¤·¤¤»Å³Ý¤±Åù¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤¦ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤è¤¦¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¿§¡¹µÄÏÀ¤â¤¢¤ê¡¢¤ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤ì¤«¤éÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢µÕ¤ËÆ±¤¸¤â¤Î¤ò¤¤¤«¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¡£¤³¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
ÃÄÂÎ¤Ç¤Î»²²Ã¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡¢Ã´Åö¤È¤·¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Î¤É¼«Ëý¤Ë½Ð¤ë½Ö´Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç¼ÒÆâº©¿Æ¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤³¤È¡×
¡û¢£¤è¤êÎÉ¤¤ÌÀÆü¤ò´ê¤¤¿Ê¤à²æ¤é¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖÏ«Æ¯»¾²Î¡×
¼Â¤ÏÉ®¼Ô¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Û¤ó¤ÎÃ»´ü´Ö¡¢¤³¤Î¿·½É³¦·¨¤Î¥Ó¥ë¤Î°ì³Ñ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂ¸ºß¤¹¤éÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡½¡½Åö»þ¤Î»ä¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÇÉ¬»à¤Ç¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£À¸¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¤¤¤äYouTube¤ÇÅöÆü¤Î±ÇÁü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÂ¿ÁØ¤Ë¿¥¤ê½Å¤Ê¤ë¼Ò²ñ¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¸½¾ì¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¡Ä¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä²ñ¼Ò°÷¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡¢Èþ¤·¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¶»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²ñ¼Ò°÷¤òÄü¤á¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦Æ»¤òÁª¤ó¤Àº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Îµ±¤¤¬¤è¤ê°ìÁØâÁ¤·¤¯±Ç¤ë¡£¤½¤·¤Æ»×¤¦¡¢ÍÙ¤ë¤Ã¤¤ã¤Í¤¨¡¢¤È¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÅ¾´¹¤´¤È¤Ë»æ¿áÀã¤ÎÁÝ½ü¤¬Æþ¤ë¡£Âç»ö¤ÊÌòÌÜ
Á°ÊÔ¤Ç¡¢¡Ö°ìÎ®¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ï¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£²þ¤á¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¸«¤ë¤È¡Ö¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¤È¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ò¼á¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áí¤¸¤Æ¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤«¤éÁÛµ¯¤µ¤ì¤ë°ìÊý¸þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÐÅù¤ÇÁÐÊý¸þ¤Î¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Áê¸ß¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¹Ô°Ù¤ä¹ÔÆ°¤ò»Ø¤¹³µÇ°¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¸Ä¡×¤¬½¸¤Þ¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦À¸¡¢¶¦Â¸¤òÌÜ»Ø¤¹´ðËÜÅª¤Ê¿´¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤È»ÑÀª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¥Ó¥ë¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¡£²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¿Í¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¡£»Å»ö¤¬À¸¤¤¬¤¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤·¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼ñÌ£¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ¯¤¯¿Í¤Î¤¿¤á¤Î»¾²Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£
ÍÙ¤ë°¤Êò¤Ë¸«¤ë°¤Êò¡¢¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤¨¤¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ENJOY,IT¡ÇS JOIN¡¢¸Æ±þ¤¹¤ë¿´ ¶Á¤Â³¤±¤ë¡£¡Ö»°°æ¤Î¤É¼«Ëý¡×¤Îº¬Äì¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ÌÀÆü¤òÍß¤¹¤ë²æ¡¹¤Î¤¿¤á¤ÎÆüËÜÅª¥°¥ë¡¼¥ô¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
吉澤志保 よしざわしほ 雑誌出版社、不動産広告代理店、不動産アプリ・SaaS開発会社を経て、フリーランスに。文章と写真をベースに、紙やWEB、SNS、アプリなど媒体を横断し、多角的な視点で見た構成・切り口設計を考えるのが得意。地方好き・移動好き。都心のミニマムな古築団地で、日々地方とよりよく繋がり続ける方法を模索中。
