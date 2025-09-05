「日経225オプション」9月限コール手口情報（5日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3721( 2721)
JPモルガン証券 1316( 916)
フィリップ証券 474( 474)
ソシエテジェネラル証券 419( 419)
バークレイズ証券 306( 306)
BNPパリバ証券 501( 301)
広田証券 288( 288)
SBI証券 542( 162)
楽天証券 159( 159)
みずほ証券 600( 100)
松井証券 95( 95)
三菱UFJeスマート 59( 59)
野村証券 350( 50)
岡三証券 30( 30)
UBS証券 130( 30)
インタラクティブ証券 26( 26)
東海東京証券 21( 21)
ゴールドマン証券 414( 14)
山和証券 12( 12)
安藤証券 11( 11)
三菱UFJ証券 1300( 0)
ビーオブエー証券 400( 0)
◯4万3875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 213( 213)
バークレイズ証券 63( 63)
JPモルガン証券 25( 25)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
SBI証券 30( 4)
松井証券 4( 4)
フィリップ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万3750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 472( 472)
JPモルガン証券 114( 114)
BNPパリバ証券 98( 98)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
SBI証券 150( 36)
岡三証券 30( 30)
広田証券 30( 30)
楽天証券 19( 19)
バークレイズ証券 14( 14)
松井証券 14( 14)
インタラクティブ証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 5( 5)
岩井コスモ証券 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
アイザワ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
◯4万3625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 102( 102)
バークレイズ証券 25( 25)
SBI証券 8( 6)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
日産証券 3( 3)
岩井コスモ証券 2( 2)
