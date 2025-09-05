アンゴラ村長、デジタル写真集の“異例の売れ行き”明かす「2000冊売れればヒットと言われているんですけど…」
ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#10が、2日に配信された。
にゃんこスター・アンゴラ村長、浜田ブリトニー (C)AbemaTV,Inc.
○デジタル写真集が大ヒットした要因を自己分析
スタジオには、浜田ブリトニーとにゃんこスターのアンゴラ村長が登場。アンゴラ村長は、異例の大ヒットとなった自身のデジタル写真集について、「デジタルの写真集って2000冊売れればヒットと言われているんですけど、1万6000冊売れた」と打ち明けた。
また、その大ヒットの要因を「標準体型のグラビアがいなかった」と分析すると、ニューヨーク・屋敷裕政も「俺らが一番見る女の子の体やからね」と納得していた。
【編集部MEMO】
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
