アンゴラ村長、デジタル写真集の“異例の売れ行き”明かす「2000冊売れればヒットと言われているんですけど…」

アンゴラ村長、デジタル写真集の“異例の売れ行き”明かす「2000冊売れればヒットと言われているんですけど…」