SV-Vリーグ U15 CHAMPIONSHIPの予選組み合わせが決定！

公益社団法人SVリーグ（SVL）は5日（金）、『2025 SV-V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP』の大会方式と予選の組み合わせが決定したことを発表した。

次世代のバレーボール選手の育成および競技の裾野拡大に向け、2025年から一新されたU15の大会は2025年10月と11月に開催される。その大会方式と予選の組み合わせが決定した。

予選大会は、出場チームを4グループに分け、25点1セットマッチの総当たり戦を行う。各グループ上位２チームは決勝トーナメントに進出し、予選大会2日目に準々決勝を行いベスト4を決定。準々決勝は25点3セットマッチ（第3セットは15点）で勝負が決まる。

そして決勝大会では、準々決勝を勝ち抜いた上位4チームによる準決勝、決勝、3位決定戦が行われ、準々決勝同様に25点3セットマッチで行われる。日程は2025年11月15日（土）と11月16日（日）で、会場はパナソニックアリーナ（大阪府枚方市）だ。

また同時に、SVLは株式会社オープンハウスグループとパートナーシップを新たに締結し、今大会のタイトルパートナーに就任することも発表。これにより、大会名は『2025 SV-V.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP presented by OPEN HOUSE GROUP』として開催される。

予選大会組み合わせは以下の通り。

■女子（31チーム出場）

日程：2025年10月4日（土）・10月5日（日） 会場：船橋アリーナ(千葉県船橋市)



【Pool A】

SAGA久光スプリングスU15／埼玉上尾メディックスU15／東レアローズ滋賀U15／群馬グリーンウイングスジュニアU15／STAリガーレ仙台U15／ヴィアティン三重U15中勢／Tealmare Jr. OCEAN WINS U15／U15近畿クラブスフィーダ・ジュニア



【Pool B】

Astemoリヴァーレ茨城U15／クインシーズ刈谷U15／KUROBEアクアフェアリーズU15／信州ブリリアントアリーズジュニアU15／ブレスジュニアU15／東京サンビームズJr.U15／アルテミス北海道U15／奈良ドリーマーズハピネスU15



【Pool C】

U15マーヴェラスジュニア／NECレッドロケッツ川崎U15／PFUブルーキャッツU15／VC長野トライデンツ岡谷U15／カノアラウレアーズ福岡U15／ヴィアティン三重U15北勢／つくばユナイテッドSunGAIA U15／U15近畿クラブスフィーダEHIME



【Pool D】

デンソーエアリービーズU15／ヴィクトリーナ姫路U15／シーガルズジュニアU15／アランマーレ山形U15／VC長野トライデンツ阿智U15／埼玉アザレアU15／兵庫デルフィーノU15



■男子（26チーム出場）

日程：2025年10月11日（土）・10月12日（日） 会場：日硝ハイウエーアリーナ（三重県津市）



【Pool A】

ウルフドッグス名古屋U15／東京グレートベアーズU15／ブレイザーズ佐賀U15／VC長野トライデンツ飯田U15／つくばユナイテッドSunGAIA U15男子／奈良ドリーマーズハピネスU15男子／ヴィアティン三重U15中勢男子



【Pool B】

広島サンダーズU15／日本製鉄堺ブレイザーズU15／東レアローズ静岡U15／埼玉アザレアU15男子／スピアーズ大阪U15／長野ガロンズU15男子／福岡ギラソールＲＵＮＵＰ U-15



【Pool C】

大阪ブルテオンU15／ブレイザーズ和歌山U15／VC長野トライデンツ岡谷U15男子／ヴィアティン三重U15北勢男子／北海道イエロースターズU15／U15近畿クラブスフィーダEHIME男子



【Pool D】

サントリーサンバーズ大阪U15／ジェイテクトSTINGS愛知U15／ヴォレアス北海道U15／レ―ヴィス栃木U15／U15近畿クラブスフィーダ・ジュニア男子／兵庫デルフィーノジュニアU15

