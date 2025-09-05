²ñ¼Ò°÷¤ÎÇ®¾§¤È»æ¿áÀã¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¡½¿¿²Æ¤Î¡È¶¸Áû¤Î±ã¡É¡Ö¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¡×¡Ú¸½¾ì¥ì¥Ý#01¡Û
¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤Î»æ¿áÀã¤¬Éñ¤¤»¶¤ëÃæ¡¢¡È¥Ó¥ë¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¡É¤¬Á´ÎÏ¤Ç²Î¤¤ÍÙ¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸²¼¤Ç¤Ï¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬°ì¿´ÉÔÍð¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¼êºî¤ê¤Î¤¦¤Á¤ï¤ò¿¶¤Ã¤ÆÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö³¹¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¥Ó¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿3Æü´Ö¤À¤±·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¿ô¡¹¡Ä¡Ä°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º×¤ê¤ÏÆüËÜÁ´¹ñÄÅ¡¹±º¡¹¿ô¤¢¤ì¤É¡¢¤³¤Îº×¤ê¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡È¿·½É¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¡É¤Î°ÛÌ¾¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¡×
¡Ö¥Ï¥ì¡×¤È¡Ö¥±¡×¤¬Æ±¤¸½Ö´Ö¤ËÆ±¤¸¾ì¤ËÆ±µï¤¹¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤â¡¢8·î27Æü¡Á29Æü¤Î3Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤â´ÑµÒ¤â¡¢¸¼¿ÍÂ·¤¤¤Ç¥Ç¥£¡¼¥×¤¹¤®¤ë¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ¯¤¯Âç¿Í¤¬·ò¤ä¤«¤ËÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ä¡Ä»×¤ï¤º¤½¤¦¾Þ»¿¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢50Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¤½¤Î¡ÈÅÁÅý¹Ô»ö¡É¤òÑ¨±Û¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡û¢£¡Ö¤Î¤É¼«Ëý¡×¤Ë½Ð¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ó¥ë¤ËÆþµï¤¹¤ë´ë¶È¤Þ¤Ç
¡Ö¡Ø»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡È¤ä¤Ð¤¤¡É¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¶½Ì£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸¼Ô¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¡Ö¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°²ñ¼ÒÂÐ¹³¤Î¤É¼«ËýÂç²ñ¡×¡£ÅÔÄ£¤òÊú¤¨¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¡¦À¾¿·½É¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ÇËèÇ¯²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢50Ç¯¤âÂ³¤¯ÅÁÅýÅª¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£ÃÏ°è¤Îº×¤ê¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°(°Ê²¼¡¢¿·½É»°°æ¥Ó¥ë)¤ËÆþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤À¤±¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ËèÇ¯°ìÈÌµÒ¤ò½¸¤á¤ë¤Û¤ÉÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
ËèÇ¯¤³¤Î±ã¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë½ÐÆ°¤¹¤ë¥³¥¢¤Ê¸«³Ø¼Ô¤¬Áý¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈX¤änote¡¢YouTube¤Ï¥³¥¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÆ°²è¤ä¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ¤Ç°î¤ì¤ë¡£Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤¬Æþ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢"¿·½É¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¡É¤Ê¤É¤Î°ÛÌ¾¤Þ¤Ç¤Ä¤¡¢¥Ó¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô°Ê³°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡Èº×¤ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤À¡£
³µÍ×¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¡×¤ÏÍ½Áª2Æü´Ö¡¢·è¾¡1Æü¤Î¹ç·×3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Í½Áª¤Ë¤ÏÎãÇ¯100ÁÈÄøÅÙ¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤¬»²²Ã¡£ßõÎõ¤Ê¡¢¤·¤«¤·³Ú¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿2Æü´Ö¤ÎÀï¤¤¤ò·Ð¤Æ20ÁÈ¤¬ÁªÈ´¤µ¤ì¡¢3ÆüÌÜ¤Î·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¡£ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÂÆ²Æþ¤ê¡×¤Ê¤ëÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï5Ç¯´Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤Ë¼ÂÎÏ¼Ô¤¬¾å°Ì¤òÀê¤áÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤â¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤¬²óÈò¤µ¤ì¤ë¡£
±þ±ç¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î¼ÂºÝ¤Î¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤¬»æ¿áÀã¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»æ¿áÀã¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢±é¼Ô¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤
º£²ó»öÁ°¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡¢º£Ç¯¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡ÈÃæ¤Î¿Í¡É(»°°æÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò)¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö´ÛÆâ¤Ë¤´Æþµï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÍÍÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤ä²¿¤«·Ò¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥ëÁ´ÂÎ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï³¹Á´ÂÎ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È1975Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¤Î½×¹©¤¬1974Ç¯¤À¤«¤é¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¤â¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤ªµÙ¤ß´ü´Ö¤ò½ü¤±¤ÐÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤º¤Ëº£Ç¯¤Ç50Ç¯¡¢48²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£È¾À¤µª¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦Î©ÇÉ¤Ê¡ÖÅÁÅý¹Ô»ö¡×¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤¬¥Ó¥ë¤«¤éÂàµî¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÆ±»þ¤Ë½Ð¾ì¸¢¸Â¤ò¼º¤¦¡£ÃÏ°è¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥Ó¥ëÆþµï¡¦½ÐÅ¹¤Þ¤Ç·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´ë¶È¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿¿µ¶¤Î¤Û¤É¤òÃæ¤Î¿Í¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä
¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤ÎÄÌ¾Î"¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÊ¡É¤Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤Î±þ±ç¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¥Æ¥Ê¥ó¥È´ë¶È¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤
¡Ö¸ø¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¤â¤¦¤¿¤Ö¤ó³§¤µ¤ó¤´Â¸¤¸¤Î¥«¥ì¡¼²°¤µ¤ó(¸å½Ò)¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Ë¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
É®¼Ô¤â¡Ö¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±½¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¤¬ÆâÉô´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³°Â¦¤Ë¤¤¤ë´Õ¾Þ¼Ô¡¦¸«³Ø¼Ô¤¿¤Á¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¡È¸¼¿Í¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡É´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¼èºà¤Ç¤¢¤ì¤Ðµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯(?)¹Ô¤±¤ë¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢²¿¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¿´¤òÄÏ¤à¤Î¤«ÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤¿À¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥â¥ó³Õ²¼¤Ê¤é¤Ì¡¢¥Ç¡¼¥â¥ó¤¬¤·¤Ç(³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó)¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤º£Ç¯¤â·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð
¤Þ¤º¡¢Âç¤ÎÂç¿Í¤¬¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿»æ¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤òÆ¬¤ËÈï¤ê¤Ê¤¬¤é´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤Ï¤·¤ã¤°»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«? ¤·¤«¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¿ô¤ÎÂç¿Í¤¬¡£»ä¤Ï¡¢¤Ê¤¤¡£»°°æ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹Êó»æ¡Ö»°Í§¿·Ê¹¡×¤ÎµºÜ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ó¤ò·Ð¤ë¤´¤È¤Ë²¾Áõ¤ä»æ¿áÀã¤Ê¤É½ù¡¹¤Ë±é½Ð¤âËÜµ¤ÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ç¡¢1980Ç¯¸åÈ¾°Ê¹ß¤¯¤é¤¤¤«¤é±þ±ç¤Ë¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤Î»æ¿áÀã¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë´ë¶È¤Ë¡¢³¹¤ËÎò»Ë¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ª¤½¤é¤¯À¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¤Î»æÊÒ¤¿¤Á
¡û¢£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö³§¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¡×
¡Ö¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¡×¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÉñÂæ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ìÂÎ´¶¤À¡£
Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¡¼¥ê¡¼²°¤Ë¤è¤ë¡Ø¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬²Î¤¦nobodyknows+¤Î¶Ê¤ò°ì¿Í¤Ç²Î¤¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Î¥¤ì¥ï¥¶¤ò¥¥á¤Æ¤¤¿¡£É®¼Ô¤ÏÉñÂæ¤Î¿¿²£¤Ç¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»æ¿áÀã¤ÎÎÌ¤â°ìºÝ¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢¸ÆµÛ¤ò¤ª¤«¤º·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¡¢¹ç´Ö¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¡È¸Æ±þ¡É¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¤µ¤é¤Ë¹â¤ß¤Ø¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ë¿Ì¤¨¤¿¡£
ÌöÆ°´¶¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¡¼¥ê¡¼²°¡£Æ°²è¤Ç¤â°Û¾ï¤ÊÎÌ¤Î»æ¿áÀã¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
ÀË¤·¤¯¤â2°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»°°æ¥Û¡¼¥à¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡ØStory¡Ù¤â¡¢²Î¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¿¤ó¤Ë¡Ö¤¦¤©¤ª¤ª¡×¤È´¿À¼¤¬¡£¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¡¢¤·¤È¤ä¤«¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿À¼¿§¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Æ²Î¾§ÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
AI¤Î¡ÖStory¡×¤ò²Î¤Ã¤¿»°°æ¥Û¡¼¥à¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¡£²ñ¾ì¤Ï²ÎÀ¼¤ËÊ¹¤¹û¤ì¤¿
¤Þ¤¿¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼Í×ÁÇ¤¬¶¯¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡¢¡Ö¿·½É»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¡×¤ÎÌ¾Êª¡£ÆÃ¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥ê¤ò¾þ¤Ã¤¿¿·½É»°°æ¥Ó¥ëÆâÍ¹ÊØ¶É¡¦6Ì¾¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡Ù¡£ËÜÊª¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¥®¥é¥®¥é¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À5¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬ÉñÂæ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÍÙ¤ë¤Ê¤«¡¢Í¹ÊØ¶ÉÄ¹¤¬¥È¥³¥È¥³¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡ÄËÜÊª¤Î¡È¥¢¥ì¡É¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤Î´üÂÔ¤òÂç¤¤¯Î¢ÀÚ¤ë(¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç)²ÎÀ¼¤¬ßÚÎö!
¤·¤«¤âÅÓÃæ¤Ç²Î»ì¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤íÀ¼¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¤³¤Ü¤¹¥Þ¥Ä¥±¥ó¶ÉÄ¹¡£²Î¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï¡Ö»°°æ¥Ó¥ëºÇ¹â¤Ç¤¹¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹!¡×¤È¶«¤ó¤À¸å¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë!¡×¡£²ñ¾ì¤ÏÁ´ÎÏ¥Õ¥©¥í¡¼ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¨¤¤ËÊ¨¤¡¢¸«»ö¡¢±þ±ç¾Þ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¿·½É»°°æ¥Ó¥ëÆâÍ¹ÊØ¶É¡¦6Ì¾¤Ë¤è¤ë¡Ø¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡Ù¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë
¥Ù¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±àÅÄ¡¦¾®ÎÓÊÛÍý»ÎË¡¿Í¤Ë¤è¤ë¡ØÅç¿Í¤ÌÊõ¡Ù¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë1Ì¾¡Ü9Ì¾ÍÙ¤ê¼ê¤ÎÁíÀª10Ì¾¤Ç»²²Ã¡£¶Ê¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¼«Í³¤ËÍÙ¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¢¤¢¡¢¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
±àÅÄ¡¦¾®ÎÓÊÛÍý»ÎË¡¿Í¤Î¡ØÅç¿Í¤ÌÊõ¡Ù¡£¤¤¤¤²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡Ä¡Ä
¼ÂºÝ¤Î²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤Ï¤¼¤ÒYouTube¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢»Ê²ñ¤â¿³ºº°÷¤â¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤¤¤È¤«°¤¤¤È¤«É¾²Á¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢ÎÉ¤¤¥é¥¤¥Ö¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤½¤â¤½¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È¡¢¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£°ìÎ®¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ê¤Î¤À¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸åÈ¾¡¢¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥Å¥é¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Î¥ó¤Î¡ÖÀ¾¾ë½¨¼ù¡×
¡û¢£¡ÖÆ¯¤¯Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î±ã¡×¤À¤«¤é¤³¤½
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤°¤Ã¤È¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÈÆ¯¤¯Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢Æ¯¤¯Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î±ã¡É¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ö´ë¶ÈÌ¾¡×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¡£Æ±Î½¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò³§¤¬Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¡£¤¤¤«¤ËÎÉ¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÀï¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅ¹Ì¾¡×¤ä¡Ö²ñ¼ÒÌ¾¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬Ì¾Á°¤äÄÌ¤êÌ¾¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç"¸Ä¿Í¡É¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¤¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ç¤Î±þ±ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢°ú¤¾å¤²¤ë¿Í¤¿¤Á¡£Ê¸²½º×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤Î¤ËÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤¬±Ç¤¨¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤À
¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ç¤¢¤ì¤ÐËÄÂç¤Ê¿ô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤è¤Û¤É¤Î¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¸Â¤êÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤í¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¶Ð¤¹¤ë¥Ó¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤è¤¯»È¤¦¥Ó¥ëÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Î½¾¶È°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤Î´ë¶È¤Î¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÍ¹ÊØ¶É¤Î¥Þ¥Ä¥±¥ó¶ÉÄ¹¤Ï¡¢»Ñ¤òÉ½¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë¡È³§¤¬Èà¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£´éÆëÀ÷¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½Ð±é¼ÔÆ±»Î¤ä¡¢ºòÇ¯½Ð¾ì¼Ô¤Ê¤É¤Ï±þ±çÂ¦¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢´¿À¼¤â°ìºÝÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¼Ò²°°ÜÅ¾¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¤¢¤È¤é¤¹Æó½½°ì¡£¡Ö±É¸÷¤Î²Í¶¶¡×¤òÇ®¾§¤·¤¿¸å¡¢¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿
»°°æÉÔÆ°»º¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¥Ó¥ë¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥×¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é(ËÜÈÖ¤Ë)½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢5¿ÍÁÈ¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¡¹¤Î¤¦¤Á°ì¿Í¤¬¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤Ç¡¢¡Ø¾ã³²ÂÐ±þÃæ¡Ù¤Ã¤Æ»¥¤ò¥Ö¥é²¼¤²¤¿¥Þ¥Í¥¥ó¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¡ÈÍÌ¾¿Í¡É¤¬Å¾¶Ð¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»Å»ö¤¬Í¥Àè¡£(¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬)"¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ã¤Ý¤¤¡É¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¥¨¥â¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ú¸åÊÔ¡§¡ÖÇ®¶¸¤È¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼»æ¿áÀã¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¨¡¡Ö»°°æ¥Ó¥ë¤Î¤É¼«Ëý¡×¤¬»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤ëÍýÍ³¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ÎÂç²ñ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Çµ±¤¯¥Ó¥ë¤ÇÆ¯¤¯Âç¿Í¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥Ê¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡È³°¤Î¿Í¡É¤Þ¤Ç¤ò¤âÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤³¤Î¡Ö¿·½É¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
µÈß·»ÖÊÝ ¤è¤·¤¶¤ï¤·¤Û »¨»ï½ÐÈÇ¼Ò¡¢ÉÔÆ°»º¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¢ÉÔÆ°»º¥¢¥×¥ê¡¦SaaS³«È¯²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¡£Ê¸¾Ï¤È¼Ì¿¿¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢»æ¤äWEB¡¢SNS¡¢¥¢¥×¥ê¤Ê¤ÉÇÞÂÎ¤ò²£ÃÇ¤·¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¸«¤¿¹½À®¡¦ÀÚ¤ê¸ýÀß·×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¡£ÃÏÊý¹¥¤¡¦°ÜÆ°¹¥¤¡£ÅÔ¿´¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¸Í·úÄÂÂß¤Ç¡¢Æü¡¹ÃÏÊý¤È¤è¤ê¤è¤¯·Ò¤¬¤êÂ³¤±¤ëÊýË¡¤òÌÏº÷Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
