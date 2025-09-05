パラリンピックの競泳女子で金１５を含む２０個のメダルを獲得した成田真由美（なりた・まゆみ）さんが５日午前１時４８分、肝内胆管がんのため、川崎市内で死去した。

５５歳だった。日本パラ水泳連盟が同日発表した。葬儀は１４日午前９時３０分、川崎市高津区下作延６の１８の１かわさき北部斎苑第一式場で営まれる。喪主は姉の榑松美由紀（くれまつ・みゆき）さん。

神奈川県出身。１３歳で発症した横断性脊髄炎で下半身まひとなり、２３歳で水泳を始めた。夏季パラリンピックは１９９６年アトランタ大会から４大会連続で出場。２００８年北京大会後に一度は引退したが、１５年に復帰し、１６年リオデジャネイロ大会、２１年の東京大会にも出場した。自由形、背泳ぎなどで世界の頂点に立ち、０４年のアテネ大会では１大会で７冠に輝くなど「水の女王」として強さを見せた。東京大会では組織委員会の理事も務め、大会後に現役を引退した。

パラリンピック競泳男子の金メダリストで日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）の河合純一委員長は「突然の訃報（ふほう）に接し、まだ現実を受け入れられないでいます。功績はいまだに誰もが超えることができない金字塔です」とコメントした。