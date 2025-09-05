俳優の宮原華音（29）が4日、Instagramを更新した。体を酷使したトレーニング風景を公開し、様々な反響が寄せられている。

【映像】宮原華音の体を酷使したトレーニング動画

15歳の時に当時の「三愛水着楽園」イメージガールに選ばれデビューした宮原。その後は時代劇で主演を務めるなど、俳優として活動している。

また、“元・空手日本一”という経歴をいかし、格闘技イベント「RISE」のラウンドガールや、自身もプロ格闘家としてデビューするなど幅広く活躍している。

Instagramでは、ミドルキックやハイキックなどミット打ちをする様子や、自分を追い込む激しいトレーニング動画、さらには、ビキニ姿や得意のハイキックをする動画などを投稿しており、その鍛え上げられた姿が話題を呼んでいる。

宮原華音のトレーニング中の様子

4日の投稿では「＃筋トレ女子」とつけて、「ひとつひとつの意識で、効き方が全然変わってくるからすごい。雑にたくさんやればいいってもんでもないってことですね!」とつづり、トレーニング中の様子を公開した。

この投稿にファンからは、「美ボディーの秘密は、これやな!!ストイック!笑」「最後がすごくきつそうなのが伝わります!」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）