【あすの天気】台風一過の晴天 西日本を中心に猛烈残暑
【あす6日（土）全国天気】
ポイント
・台風一過の晴天
・西日本では猛烈残暑
・山口、日田で37℃予想
・河川の増水には注意
台風15号は日本の東で温帯低気圧に変わり、さらに東へ遠ざかるでしょう。関東を含め、台風一過の晴天となり、西日本を中心に猛烈残暑となりそうです。
予想最高気温は、山口、日田で37℃、甲府、京都、奈良、久留米で36℃、名古屋、大阪、岡山、高松、福岡で35℃などとなっています。徳島、高知、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄に、熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に警戒が必要です。
5日26.7℃止まりだった東京都心は、32℃と3日ぶりに真夏日となりそうです。なお、比較的安定した晴天で、にわか雨があるのは、関東山沿いや静岡、九州などのごく一部となるでしょう。
あす6日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感
札幌 19℃（±0 8月中旬）
青森 19℃（-2 8月下旬）
仙台 22℃（-1 8月中旬）
新潟 24℃（±0 真夏）
東京都心24℃（-1 真夏）
名古屋 23℃（-1 平年並み）
大阪 25℃（±0 熱帯夜）
広島 25℃（-1 熱帯夜）
高知 25℃（-1 熱帯夜）
福岡 26℃（±0 熱帯夜）
あす6日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感
札幌 29℃（＋1 真夏）
青森 29℃（-1 真夏）
仙台 30℃（＋5 真夏）
新潟 31℃（＋1 8月中旬）
東京都心32℃（＋5 真夏）
名古屋 35℃（＋2 猛暑）
大阪 35℃（＋4 猛暑）
広島 34℃（-1 真夏）
高知 34℃（-2 真夏）
福岡 35℃（＋2 猛暑）
あす6日（土）は、全国的に台風一過の晴天となるでしょう。そして西日本から猛烈残暑が勢いを増し、体温並みに上がる所もありそうです。熊谷、名古屋では37℃、東京も週明け8日（月）は35℃の予想となっています。来週後半にかけても、まだ猛暑となる所がありそうです。