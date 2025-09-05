【あす6日（土）全国天気】

ポイント

・台風一過の晴天

・西日本では猛烈残暑

・山口、日田で37℃予想

・河川の増水には注意

台風15号は日本の東で温帯低気圧に変わり、さらに東へ遠ざかるでしょう。関東を含め、台風一過の晴天となり、西日本を中心に猛烈残暑となりそうです。

予想最高気温は、山口、日田で37℃、甲府、京都、奈良、久留米で36℃、名古屋、大阪、岡山、高松、福岡で35℃などとなっています。徳島、高知、長崎、宮崎、鹿児島、沖縄に、熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症に警戒が必要です。

5日26.7℃止まりだった東京都心は、32℃と3日ぶりに真夏日となりそうです。なお、比較的安定した晴天で、にわか雨があるのは、関東山沿いや静岡、九州などのごく一部となるでしょう。

あす6日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 19℃（±0 8月中旬）

青森 19℃（-2 8月下旬）

仙台 22℃（-1 8月中旬）

新潟 24℃（±0 真夏）

東京都心24℃（-1 真夏）

名古屋 23℃（-1 平年並み）

大阪 25℃（±0 熱帯夜）

広島 25℃（-1 熱帯夜）

高知 25℃（-1 熱帯夜）

福岡 26℃（±0 熱帯夜）

あす6日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 29℃（＋1 真夏）

青森 29℃（-1 真夏）

仙台 30℃（＋5 真夏）

新潟 31℃（＋1 8月中旬）

東京都心32℃（＋5 真夏）

名古屋 35℃（＋2 猛暑）

大阪 35℃（＋4 猛暑）

広島 34℃（-1 真夏）

高知 34℃（-2 真夏）

福岡 35℃（＋2 猛暑）

【台風が抜ければ、再び危険な猛暑】あす6日（土）は、全国的に台風一過の晴天となるでしょう。そして西日本から猛烈残暑が勢いを増し、体温並みに上がる所もありそうです。熊谷、名古屋では37℃、東京も週明け8日（月）は35℃の予想となっています。来週後半にかけても、まだ猛暑となる所がありそうです。