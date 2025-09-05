Novel Core、ツアーファイナル映像で魅せる最新MV「EVER EVER GREEN」公開
Novel Coreが、8月6日にリリースしたミクスチャーミュージックEP『BABiES AGAiN』より、キャッチーでエモーショナルなメロディラインが際立つ「EVER EVER GREEN」のMVを公開した。
「EVER EVER GREEN」は、重厚な歪んだギターとサイバーでエッジの効いた鋭いシンセサイザーが交錯したサウンドの上で、やるせない日常や将来への漠然とした不安など、言語化しにくい息苦しさや葛藤をリアルに描きながらも、それを乗り越えるための希望を力強く歌い上げたミクスチャー×メロコアの疾走感とエネルギーが爆発した1曲だという。
公開されたMVは、7月27日に開催した全国ツアー＜“BACK TO AGF” TOUR 2025＞ファイナル・川崎公演のステージを収めており、観客の熱気や会場の一体感までリアルに感じられる臨場感あふれる映像に仕上がっているとのこと。
さらに本日より、今秋開催される東名を巡るライブハウスツアー＜BABiES AGAiN TOUR＞のチケット一般先着販売を実施している。
◾️デジタルEP『BABiES AGAiN』
2025年8月6日（水）発売
配信：https://novelcore.lnk.to/BABiESAGAiN
◆収録曲
1. C.O.R.E
2. HANERO!!!
3. EVER EVER GREEN
4. プライド
◾️＜BABiES AGAiN TOUR＞
2025年10月16日（木）東京
会場：渋谷ＷＷＷ Ｘ (OPEN 18:00 / START 19:00)
お問い合わせ：チッタワークス
044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)
2025年10月22日（水）愛知
会場：名古屋CLUB QUATTRO (OPEN 18:00 / START 19:00)
お問い合わせ：サンデーフォークプロモーション
052-320-9100 (12:00〜18:00)
・2025年11月12日（水）東京
会場：渋谷clubasia (OPEN 18:00 / START 19:00)
お問い合わせ：チッタワークス
044-276-8841 (平日12:00〜13:00、16:00〜18:00)
※開場 / 開演時間は変更となる場合がございます。
▼チケット料金 ※ドリンク代別
スタンディング
一般：\5,500（税込）
学割：\4,500（税込）
▼チケット料金（11月12日公演のみ）
スタンディング
U-20：\4,000（税込）※ドリンク代別
▼チケット受付
一般発売：9月5日（金）12:00 ~
整理番号：D1〜
◆チケットに関する注意事項
※購入枚数制限：お一人様 1公演につき4枚まで
※入場は整理番号順に行います。
※入場時ドリンク代別途必要です。
※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要
※学割チケットのみ入場時に学生証の提示が必須となります。
※本ツアーは映像収録および写真撮影用のカメラが会場内に入り、ご来場のお客様の様子が写真、映像に映りこむ場合がございます。収録された映像・写真は商品化やプロモーション等に使用される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
◆2025年11月12日（水）渋谷 clubasia公演に関する注意事項
※本公演は、2025年11月12日時点で20歳以下の方が対象です。
※ご入場の際、生年月日のわかる顔写真付公的身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど)の提示が必要です。
※写真付がない場合は、生年月日が記載されている公的証明書を2点ご用意ください。
※年齢確認ができない際はいかなる場合でもご入場できません。その際の払い戻しもいたしません。
※身分証明書は原本のみ有効、コピー不可。
