170cm“超絶美女モデル”27歳・REIKA、ビーチでの全身ショットが「完璧すぎる」「スタイル抜群」
ファッションモデル・REIKAが、5日までにインスタグラムを更新。圧倒的な美スタイルが際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】170cm“超絶美女モデル”27歳が「スタイル抜群」 “大胆”な水着姿も（11枚）
普段からインスタグラムにて、水着姿や海外旅行を満喫する様子を投稿しているREIKA。今年はリアリティーショー『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』（ABEMA）に出演。1日には27歳を迎えた。
今回の投稿では「ここのドバイチョコ中ザクザクでほんっとに美味しかった」と、エメラルドグリーンに輝く海が印象的なビーチでのショットを投稿。ミニ丈のトップスとパンツを併せ、眩しい笑顔を見せている。ファンからは「スタイル抜群」「最高すぎる」などのコメントが相次いでいる。
引用：「REIKA」インスタグラム（@reika0901）
