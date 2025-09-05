川崎麻世、21歳年下妻と“結婚1周年”を報告「毎日充実した平和な日々を送っています」 2ショットも披露
タレントの川崎麻世が、5日までに自身のインスタグラムを更新。妻との結婚1周年を報告し、2ショットを披露した。
【写真】川崎麻世、21歳年下妻との2ショットが「素敵」「仲良し」（4枚）
川崎は1990年、アメリカ人モデルのカイヤと結婚。その後夫婦間のさまざまなトラブルが報道される中、離婚訴訟を経て2020年に離婚を認める判決があり、2023年に確定。翌年2024年10月に料理研究家として活動している21歳年下の花音と再婚を発表した。
今回の投稿では「本日9／4は我々の結婚1周年記念日です そんな今日は夫婦で番組収録がありました」と報告。続けて「入籍してまだ1年ですが、毎日充実した平和な日々を送っています。人生山あり谷ありで様々な壁も乗り越えて行かなければならないと思ってます。お互いを見つめ合うだけではなく、手を取り同じ方向に向かって歩んで行く所存でございます」とつづった。
2人での様子を動画でも投稿しており、ファンからは「仲良しで素敵ですね」などのコメントが多数寄せられている。
引用：「川崎麻世」インスタグラム（@mayokawasaki）
※川崎麻世の「崎」は正式には「たつさき」
