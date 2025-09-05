鈴木福、『カラダ探し』ランダム缶バッジがまさかの“全被り” 橋本環奈も反応「私も行って福ちゃん当てたい！」
俳優の鈴木福が、5日までにエックスを更新。自身が出演する映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』のPOP UPストアで購入した商品が全部同じだったことを報告すると、主演女優が反応を見せた。
【写真】ある意味“引き強” 缶バッジが全て橋本環奈だった鈴木福
2022年10月14日に公開された大ヒットホラー『カラダ探し』の最新作となる本作に、鈴木は田辺大和役で出演。今回の投稿では同作のPOP UPストアへ行ったことを報告し、購入したランダム缶バッジを披露した。
「ランダム缶バッジ3つ買ってみたら全部環奈さんでした 開ける瞬間ループし続けてるのかと思った」のコメントとともに公開された写真には、主演・橋本環奈がプリントされた缶バッジ3個をカメラにむける鈴木の笑顔が収められている。
この投稿を見た橋本は「なぬー！私も行って福ちゃん当てたい！」と反応。ファンからも「すげー笑」「全部見つけるまでループ中」などの反響が集まっていた。
引用：「鈴木福」エックス（＠Suzuki_Fuku_TE）
