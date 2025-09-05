辻希美の長女・希空、“初めての妹”を抱っこ 父・杉浦太陽は「我が家の夢と希望」「#18歳差姉妹」とコメント
元モーニング娘。辻希美の夫で俳優・杉浦太陽が5日にインスタグラムを更新。長女・希空と次女の2ショットを投稿した。
【写真】辻希美の長女・希空、“初めての妹”を抱っこする姿など 弟たちも集合（3枚）
辻は先月9日、自身のインスタグラムを更新し、第5子となる女児を出産したことを報告。母子ともに健康で、杉浦も同日に喜びのメッセージを投稿。希空も兄弟とともに誕生を祝った。
今回は杉浦が「我が家の夢と希望 夢空と希空 ジェラピケ女子たち」と、希空が妹・夢空ちゃんを抱っこし、笑顔で見つめるショットを公開。「#18歳差姉妹」と添えている。幸せ溢れる投稿に多くの「いいね！」が集まった。
■希空（のあ）
2007年11月26日生まれ、東京都出身。LUV所属。母は元モーニング娘。辻希美、父は俳優・杉浦太陽。昨年の誕生日に初の“完全顔出し”をし、その後のSNS投稿の数々に多くの注目が集まっている。
引用：「希空」インスタグラム（@noa._.1126_）、「杉浦太陽」インスタグラム（@sugiurataiyou_official）、「LUV」インスタグラム（@luv___official）
