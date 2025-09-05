King Gnuが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングである、新曲「SO BA」を本日配信リリースした。あわせて、「『SO BAD』 #最悪で最高 TikTok投稿キャンペーン」もスタートした。

本楽曲はユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて本日より開催される『ハロウィーン・ホラー・ナイト』で開催されている、超狂暴ゾンビたちが迫力のダンスを踊り狂う『ゾンビ・デ・ダンス』のテーマソングとして書き下ろされた楽曲で、King Gnuならではのミクスチャーサウンドをさらにアップデートさせた、狂暴で享楽的な楽曲となっているという。

楽曲配信開始にあわせて、「『SO BAD』 #最悪で最高 TikTok投稿キャンペーン」もスタートした。「SO BAD」の音源を紐づけた「#最悪で最高」な動画をTikTokに投稿することで、King GnuオフィシャルTikTokアカウントのファンスポットライトへの掲載や、King Gnuオフィシャルファンクラブ「CLUB GNU」の会員にはさらに幻の「CLUB GNU」限定グッズが当たる貴重なチャンスとなっている。

■「SO BAD」 配信：https://kinggnu.lnk.to/SOBAD