ダイアン津田が言葉を失う初の事態!? 毎夏恒例「怪談ブレイクチャレンジ」
お笑いコンビ・千鳥がMCを務める『チャンスの時間』（ABEMA）の#328が7日に放送。#328では、“怪談”が苦手な人でも楽しめるよう、“キングオブ怪談ブレイカー”ことお笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が怪談や心霊写真にガヤを入れて怖さを吹き飛ばす夏の恒例企画「第5回 怪談ブレイクチャレンジ」を実施する。
【写真】ダイアン津田、霊視され表情一変
5回目となる今回、津田はこれまでにも挑戦してきた“怪談ブレイク”、“心霊写真ブレイク”に加え、新たなステージ“霊視ブレイク”にも挑戦します。
1stステージ“怪談ブレイク”では、第1回目から5年連続登場となるお笑いコンビ・ありがとうのぁみと、怪談系YouTubeチャンネルが人気を集めるお笑い芸人・好井まさおが怪談師として登場し、最恐怪談を披露する。
1stステージがスタートし、ぁみの怪談が始まると、とある女性の引越し先アパートで起きた怪奇現象に「内見の時に気づけよ、自分の家やろ」と早くもガヤを飛ばす津田だが、5年連続で津田と対峙しているぁみは、表情を変えることなく怪談を続行。ぁみが語る本格怪談の恐怖を、ガヤで打ちはらうことができるのか！？
一方、今回初参加の好井は「YouTubeでいろんな方に出ていただいたり、自分でしゃべったりしてるんですけど、その中で一番怖いやつを」と意気込むが、津田のガヤ連発に中断の危機に追い込まれることに...？
また、新ステージ“霊視ブレイク”では、これまで5000人超の霊視を行なってきたという霊媒師あさこが登場。スタジオに現れるや否や「軽く浄化していいですか？」と自身の周りに結界を張るあさこに、「自分だけ？」とツッコミを入れる津田だが、「女の人が憑いている。女狐みたいな」と霊視され、表情を一変。言葉を失う津田は、初の緊急事態に見舞われること！？ 果たして、津田は“キングオブ怪談ブレイカー”の威厳を保つことができるのか...！
番組ではさらに、マンネリ化してしまう相方との関係に刺激を与え、再び燃え上がらせるためのドッキリ企画「ツッコミでコンビ愛を取り戻せ！相方嫉妬NTR！」も放送。コンビのツッコミ担当をターゲットに、ボケ担当のボケに対して相方よりも先にほかの芸人がツッコみ続けることでジェラシーを煽る企画だ。
今回は、結成7年の実力派お笑いコンビ・ひつじねいりが登場。『ツギクル芸人グランプ2023』で準優勝を果たすも最近解散の危機がうわさされるコンビだ。ツッコミの松村祥維をターゲットに相方の細田祥平と、松村よりも早く細田にツッコミを入れて“嫉妬”させる仕掛け人として、ひつじねいりの2年後輩であるお笑いコンビ・東京ホテイソンのたけるが参加。「最近関西弁キャラがどんどん濃く、大きく、雑になってきてる」「もっとちゃんと
俺の声を聞いてほしい」と訴える、細田の思いは松村に届くのか...？ 『チャンスの時間』#328はABEMAにて7日23時放送。
