早見沙織、9.21パシフィコ横浜で10周年ライブ開催 特別セットリストに注目
声優・歌手として活躍する早見沙織が、アーティストデビュー10周年を記念した単独ライブ「HAYAMI SAORI 10th Anniversary Live “HAYAPOP”」を開催する。
【写真】早見沙織、やわらかな眼差しに心ほどける…癒しの撮りおろしカット満載
節目を飾るこの一夜には、ギター＆バンドマスターの渡辺拓也をはじめ、黒須克彦（ベース）、白井アキト（ピアノ）、小笠原拓海（ドラム）といった豪華メンバーが参加。厚みのあるバンドサウンドに乗せて、早見がこれまでの歩みを彩った楽曲を披露する。
セットリストにはデビュー以来の代表曲だけでなく、「可愛くて思わず謝っちゃう」ようなカバー曲も盛り込まれる予定で、サプライズ感あふれる内容に期待が高まる。
早見は「10年間で歌ってきた大切な曲たちと、聴いてくださる一人一人を想いながら歌います。これまでライブに参加したことがある方も、初めての方も、みんな大歓迎です」とコメントを寄せている。
公演は9月21日、神奈川県のパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催。開場は16時30分、開演は17時30分を予定している。チケットは現在、ローソンチケットにて好評発売中。
